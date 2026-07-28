Samay Raina: আলিয়ার ‘আলফা’র বক্স অফিস নিয়ে কটাক্ষ! ফের বিতর্কে সময়
Samay Raina: সময় রায়না আর বিতর্ক এই দুটি কথা একে অপরের পরিপূরক। গত বছর থেকেই একের পর এক বিতর্কে জড়িয়েছেন সময়। ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট সিজন ২ যখন শুরু হয় তখন তার প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন আলিয়া ভাট আর শর্বরী। এবার আলিয়ার ছবি আলফাকে নিয়েই কটাক্ষ করে বসলেন সময়।
সময় রায়না আর বিতর্ক এই দুটি কথা একে অপরের পরিপূরক। গত বছর থেকেই একের পর এক বিতর্কে জড়িয়েছেন সময়। ‘ইন্ডিয়াস গট ল্যাটেন্ট’ সিজন ২ যখন শুরু হয় তখন তার প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন আলিয়া ভাট আর শর্বরী। এবার আলিয়ার ছবি আলফাকে নিয়েই কটাক্ষ করে বসলেন সময়।
সময়ের অনুষ্ঠানে আলিয়া এসেছিলেন ‘আলফা’ ছবির প্রচার করতে। এবার এই অনুষ্ঠানে রাঘব জুয়াল এবং নিহারিকা আসেন তাঁদের আসন্ন ছবি, ‘ভাই তেরা স্টার হ্যায়’ সিনেমার প্রচারে। রাঘব যখন নিজের ছবির কথা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করেন তখন রাঘবকে উদ্দেশ্য করে সময় বলে ওঠেন, ‘কেমন স্টার তুমি? কতবার নিজেই এক কথা বলবে?’
সময়ের এই কথা জবাব দিয়ে রাঘব বলেন, ‘আলিয়াও তো নিজের ছবির প্রচার করেছিলেন।’ সঙ্গে সঙ্গে সময় বলেন, ‘হ্যাঁ তো ওর ছবিও তো চলেনি!’ প্রসঙ্গত, সময় আলফা দেখানোর জন্য পুরো একটি থিয়েটার বুক করেছিলেন এবং দর্শকদের টিকিট বিতরণ করেছিলেন। পরে ভিডিও কল করে সেই দৃশ্য আলিয়াকে দেখিয়েছিলেন সময়।
আলফা প্রসঙ্গে
আলফা বক্স অফিসে তেমন ভালো ফল করতে পারেনি। সারা ভারতে ৫৮.৬২ কোটি টাকা এবং বিশ্বব্যাপী ৯৮.৮৩ কোটি টাকা আয় করেছিল এই ছবিটি। ওয়াইআরএফআই ইউনিভার্সের এটি প্রথম নারী প্রধান চলচ্চিত্র। আলিয়া ছাড়া এই সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন ববি দেওল, শর্বরী এবং অনিল কাপুর।
সিনেমাটি সমালোচক ও দর্শক উভয়ের কাছ থেকেই মিশ্র থেকে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। এতে হৃতিক রোশনের একটি ক্যামিও ছিল। কিছু দর্শক এটিকে চলচ্চিত্রের সেরা অংশ বললেও, অন্যরা এটিকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন। আলিয়া ও শারভারির অভিনয়ও সমালোচিত হয়েছে।
'এক থা টাইগার', 'টাইগার জিন্দা হ্যায়', 'ওয়ার', 'পাঠান', 'টাইগার ৩' এবং 'ওয়ার ২'-এর পর 'আলফা' হলো ওয়াইআরএফ স্পাই ইউনিভার্সের সপ্তম কিস্তি। 'আলফা' ছাড়াও, এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বক্স অফিসে সফলভাবে চলেছে।
বাবা-মা ও যৌনতা নিয়ে রণবীর আল্লাহবাদিয়ার মন্তব্যের কারণে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে 'ইন্ডিয়া'স গট ল্যাটেন্ট' বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে, সময় ইউটিউব থেকে সব পর্ব মুছে ফেলতে বাধ্য হন। ২০২৬ সালে, তিনি তার স্ট্যান্ড-আপ কমেডি স্পেশাল 'স্টিল অ্যালাইভ'-এ শো-টির সিজন ২-এর ঘোষণা দেন, যা ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে। নতুন সিজনটি এখন ইউটিউব এবং নেটফ্লিক্স উভয় প্ল্যাটফর্মেই দেখা যাচ্ছে।
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