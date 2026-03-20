    'ভয়াবহ পরিণতি হবে…', সরকে চুনরি নিয়ে পরিচালককে সতর্ক করেছিলেন গীতিকার!

    Mar 20, 2026, 22:36:22 IST
    By Sayani Rana
    নোরা ফাতেহি ও সঞ্জয় দত্ত অভিনীত 'সরকে চুনরি' গানটির হিন্দি সংস্করণটি ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। অনেকেই দাবি করেছেন গানটির কথাগুলো ছিল অশ্লীল। এই বিতর্কের জেরে গানটি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ করা হয় এবং ইউটিউব থেকেও সরিয়ে ফেলা হয়। এই বিতর্কের পর নোরা ফাতেহি এবং গানটির গীতিকার রাকিব আলম গানটি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নেন। এখন রাকিব আলম বলছেন, তিনি ছবিটির পরিচালককে গানটি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

    ‘সরকে চুনরি’ গানটি সঞ্জয় দত্তের দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র 'কেডি: দ্য ডেভিল'-এর একটি গান ছিল। গানটি দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা থেকে হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। টাইমস নাউ-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে গানটির লেখক, রাকিব আলম, বলেন যে তিনি গানটি হিন্দিতে অনুবাদ করতে চাননি, কিন্তু ‘কেডি’-র পরিচালক এর একটি অনুবাদের জন্য জোর দিয়েছিলেন।

    রাকিব আলম বলেছেন, 'সরকে চুনার' গানটির কথা তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি জানান, তিনি পরিচালককে জানিয়েছিলেন যে গানটি মুক্তি পেলে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হবে। তিনি পরিচালককে এও বলেছিলেন যে, তিনি তাঁর ভাবমূর্তির সঙ্গে মানানসই কথা লিখবেন। তবে, ছবির পরিচালক রাকিবকে জানান যে তিনি গানটির হুবহু হিন্দি অনুবাদ চান।

    রাকিব বলেন, ‘আমি বলেছিলাম, এগুলো গানের কথা নয়, এগুলো অনুবাদ। আপনি অন্য কাউকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে নিতে পারেন।’ তিনি বললেন, ‘আপনিই তো গানটা লিখেছেন, তাহলে আমি কীভাবে অন্য কাউকে গানটা লেখাতে বলতে পারি?’ আমি বললাম, 'আমি আমার মতো করে লিখব। আমি এমনকী একটি সংস্করণ লিখে তাকে পাঠিয়েও দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, তিনি গানের কথার লাইন-বাই-লাইন অনুবাদ চান। আমি বললাম, ‘আমি এটা করব না। আপনি অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নিন।’

    গীতিকার আরও জানান যে তিনি ছবিটির পরিচালককে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমি তাকে এও বলেছিলাম যে এই গানটি চলবে না। এ নিয়ে ব্যাপক হট্টগোল হবে। এর ভয়াবহ পরিণতি হবে। তাই তিনি বললেন যে তিনি বিষয়টি সামলে নেবেন এবং আমাকে চিন্তা না করতে বলেন।’

