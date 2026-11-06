এড শিরানের দ্রুত গতির তালে তাল মেলালেন সুহানা, মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিং খান

এড শিরানের দ্রুত গতির তালে তাল মেলালেন সুহানা, মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিং খান
শাহরুখ খান তাঁর অনবদ্য লিপ-সিঙ্কিং দক্ষতার জন্য পরিচিত, এতটাই যে আলিয়া ভাটও একসময় এই সুপারস্টারের কাছ থেকে তা শিখেছিলেন। তবে, অভিনেতা সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে কিং-এর ' তু মিল যায়ে ' গানে এড শিরানের দ্রুত লয়ের কথার সাথে তাল মেলানো তাঁর জন্য কঠিন ছিল ।
শাহরুখ খান তাঁর অনবদ্য লিপ-সিঙ্কিং দক্ষতার জন্য পরিচিত, এতটাই যে আলিয়া ভাটও একসময় এই সুপারস্টারের কাছ থেকে তা শিখেছিলেন। তবে, অভিনেতা সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে কিং-এর ' তু মিল যায়ে ' গানে এড শিরানের দ্রুত লয়ের কথার সাথে তাল মেলানো তাঁর জন্য কঠিন ছিল । শাহরুখ যখন গানের কথা মনে রাখতে হিমশিম খাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মেয়ে সুহানা খান কত অনায়াসে গানটিতে লিপ-সিঙ্ক করেছে তা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন।
শাহরুখের মেয়ে সুহানা মনীশ মালহোত্রার দিওয়ালি পার্টিতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় ইনস্টাগ্রামে একটি জিআরডব্লিউএম (গেট রেডি উইথ মি) ভিডিও শেয়ার করেছেন। ভিডিওটিতে, অভিনেত্রী কিং-এর 'তু মিল যায়ে' গানে এড শিরানের অংশের সাথে লিপ-সিঙ্ক করতে করতে তাঁর চুল ও মেকআপ করিয়ে নিচ্ছিলেন। ভিডিওটির শেষে একটি ট্রানজিশন দেখানো হয়, যেখানে সুহানাকে নাইট স্যুট থেকে দিওয়ালি পার্টির জন্য লাল ও সোনালি রঙের লেহেঙ্গায় অসাধারণ রূপে দেখা যায়।
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ভিডিওটিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শাহরুখ লিখেছেন, ‘তুমি কীভাবে গানের কথাগুলো মনে রাখো? এটা আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল, কারণ এড এত দ্রুত গান গায়!!!’ সুপারস্টারের এই মন্তব্য দেখে ভক্তরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। একজন ভক্ত লিখেছেন, "কারণ সে আপনার মেয়ে।" আরেকজন মন্তব্য করেছেন, ‘এই দক্ষতা সে আপনার কাছ থেকেই পেয়েছে।’ অন্য একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘বাবার তার মেয়ের জন্য উল্লাস করার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না।’ আরও একজন ভক্ত লিখেছেন, ‘রাজা এবং তার রাজকন্যার জন্য সবকিছুই সম্ভব।’
‘কিং’ সিনেমার মাধ্যমে সুহানা প্রেক্ষাগৃহে অভিষেক করতে চলেছেন। জোয়া আখতারের নেটফ্লিক্স চলচ্চিত্র ‘দ্য আর্চিস’-এর মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করা এই অভিনেত্রী এবার বড় পর্দায় অভিষেকের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।
তু মিল যায়ে সম্পর্কে
শাহরুখের 'তু মিল যায়ে' গানে এড শেরানের কণ্ঠ সবাইকে অবাক করে দিয়েছে। অভিনেতার আসন্ন ছবি 'কিং'-এর প্রথম এই গানটিতে অরিজিৎ সিং এবং মধুবন্তী বাগচীরও কণ্ঠ রয়েছে।
একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এড স্মরণ করেন, কীভাবে অভিনেতা তাঁর বলিউড অভিষেক হতে যাওয়া পরবর্তী ছবির জন্য তাঁকে একটি গান তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই ব্রিটিশ গায়ক আরও স্মরণ করেন, অরিজিৎ সিং অভিনীত তাঁর 'স্যাফায়ার' গানের একটি ক্যামিও দৃশ্যের শুটিংয়ের জন্য শেষবার ভারত সফরে এসে তিনি শাহরুখের বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই সফরেই শাহরুখ তাঁকে সঙ্গীত পরিচালক জুটি শচীন-জিগরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। শিরান জানান, সেই রাতেই তিনি 'তু মিল যায়ে' গানটির জন্য তাঁর অংশটি লিখেছিলেন এবং রেকর্ড করেছিলেন।
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কিং প্রসঙ্গে
সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত 'কিং' একটি অ্যাকশনধর্মী চলচ্চিত্র, যেখানে প্রধান চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন দীপিকা পাডুকোন, সুহানা খান এবং অভিষেক বচ্চন। এছাড়াও ছবিটিতে রাঘব জুয়াল, অভয় ভার্মা, রানী মুখার্জি, সৌরভ শুক্লা এবং জয়দীপ আহলাওয়াতসহ আরও অনেকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এই চলচ্চিত্রটি শাহরুখ ও দীপিকার ষষ্ঠ যৌথ কাজ এবং সুহানার প্রেক্ষাগৃহে অভিষেক। এর মাধ্যমে তিন বছর পর বড় পর্দায় ফিরছেন শাহরুখ। চলচ্চিত্রটি ২০২৬ সালের ২৪ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।