‘কৃতি ও সাই পল্লবীর চেয়ে ভালো’, শিল্পাকে মা সীতা রূপে দেখে মন্তব্য দর্শকদের
'ভাবি জি ঘর পর হ্যায়' ধারাবাহিকে আঙ্গুরি ভাবির চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত শিল্পা শিন্ডে , দিল্লির একটি রামলীলায় দেবী সীতার ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর আবারও আলোচনায় এসেছেন।
'ভাবি জি ঘর পর হ্যায়' ধারাবাহিকে ‘আঙ্গুরি ভাবি’র চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত শিল্পা শিন্ডে , দিল্লির একটি রামলীলায় দেবী সীতার ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পর আবারও আলোচনায় এসেছেন। বিগ বস ১১-এর বিজয়ী এই অভিনেত্রীকে শালিমার বাগের রামলীলায় রামায়ণের একটি দৃশ্যে অভিনয় করার সময় গেরুয়া শাড়ি এবং একটি বড় রুদ্রাক্ষের মালা পরিহিত অবস্থায় দেখা গিয়েছে।
অনলাইনে ভাইরাল হওয়া ভিডিওটিতে শিল্পাকে মাতা সীতার ভূমিকায় দেখা যায়, যেখানে তিনি লক্ষ্মণকে ভগবান রামকে খুঁজে বের করতে বলছেন। লক্ষ্মণ প্রথমে তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে একা ছেড়ে যেতে রাজি হন না। তাঁর এই অভিনয় অনলাইন ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। একটি মন্তব্যে লেখা ছিল, ‘ওঁকে দেখতে সুন্দর লাগছে’। অন্য একজন লিখেছেন, ‘কৃতি ও সাই পল্লবীর চেয়ে ভালো পছন্দ।’
শিল্পা বহু বছর ধরে ভারতীয় টেলিভিশনের এক পরিচিত মুখ। 'ভাবি জি ঘর পর হ্যায়' সিটকমে আঙ্গুরি ভাবির চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়ার আগে তিনি বেশ কয়েকটি শো-তে কাজ করেছিলেন, যা তাঁকে ঘরে ঘরে পরিচিত করে তোলে। তবে, নির্মাতাদের সঙ্গে প্রকাশ্য বিবাদের জেরে শো-টিতে তাঁর যাত্রা শেষ হয়ে যায়। ৯ বছরের তিক্ত বিবাদের পর, শিল্পা শিন্ডে ২০২৫ সালে শো-টির নতুন সংস্করণ 'ভাবিজি ঘর পর হ্যায় ২.০'-তে আঙ্গুরি ভাবি হিসেবে তাঁর সেই আইকনিক চরিত্রে পুনরায় অভিনয় করেন।
বিগত বছরগুলোতে শিল্পা 'লাপাতাগঞ্জ', 'দেবোঁ কে দেব...মহাদেব', 'দো দিল এক জান', 'চিড়িয়া ঘর' এবং 'মায়কা'-সহ আরও অনেক টেলিভিশন শো-তে অভিনয় করেছেন। তবে, তিনি প্রচারের আড়ালেই থাকতে পছন্দ করেন এবং গণমাধ্যমের নজর থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসেন।
পরবর্তীতে শিল্পা বিগ বস ১১-এ অংশগ্রহণ করেন, যেখানে তার স্পষ্টভাষী ব্যক্তিত্ব এবং সহ-প্রতিযোগীদের সাথে আলাপচারিতার ধরন তাকে সেই সিজনের অন্যতম আলোচিত প্রতিযোগী করে তুলেছিল। অবশেষে তিনি বিজয়ী হন। বিগত বছরগুলোতে তিনি ঝলক দিখলা যা ১০ এবং ফিয়ার ফ্যাক্টর: খতরোঁ কে খিলাড়ি ১৪-এর মতো রিয়েলিটি শোতেও অংশ নিয়েছেন।
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