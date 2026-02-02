'শুভ জন্মদিন আমার ভোলুরাম... ', বিশেষ দিনে কাকে আদুরে বার্তা দিলেন শ্রেয়া?

বর্তমান সঙ্গীতজগতের একজন অনন্য শিল্পী শ্রেয়া ঘোষাল। শুধুমাত্র গানের জন্য নয়, তাঁর অসামান্য ব্যবহারের জন্যও তিনি বারবার প্রশংসিত হয়েছেন সকলের কাছে। পরিবার এবং কাজ নিয়ে সারাদিন কেটে যায় শ্রেয়ার, ব্যক্তিগত জীবনের বেশিরভাগ কথাই ব্যক্তিগত রাখতেই পছন্দ করেন তিনি তবে এবার খুব কাছের একজনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা জানাতে দেখা গেল তাঁকে।
ফেসবুক শ্রেয়া লেখেন, শুভ ১৪ তম জন্মদিন আমার সোনা বাচ্চা। আমার ভোলু রাম। আমার সব থেকে মিষ্টি ভাল্লুক, আমার ব্ল্যাংকেট, আমার বাচ্চা, আমার কিউটি পাই। ঈশ্বর তোমাকে ভালো রাখুক এবং সুস্থ রাখুক। কিন্তু যাকে নিয়ে এত আদুরেবার্তা দিলেন শ্রেয়া, সেই ভাগ্যবানটি কে?
শ্রেয়া যাকে জন্মদিনে ভালোবাসায় ভরালেন, সে আর কেউ নয় গায়িকার খুব প্রিয় পোষ্য। পোস্ট দেখেই বোঝা যাচ্ছে দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে গায়িকার জীবন ভালোবেসে ভরিয়ে রেখেছে সে। যদিও ১৪ বছর মানে সারমেয়টির এখন বেশ বয়স হয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।
কখনও ছেলের ও বড় সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সুইমিংপুলে বসে ছবি পোস্ট করেছেন শ্রেয়া কখনও আবার ভীষণ ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরে ছবি পোস্ট করেছেন তিনি। ছবিগুলি দেখে বোঝাই যাচ্ছে, শ্রেয়ার জীবনের অনেকটা সময় জুড়ে রয়েছে এই ভোলুরাম।