ফিশ ফ্রাই থেকে বিরিয়ানি, কাবাব-সহ আর কী কী লোভনীয় পদে ঠাসা ছিল শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকীর মেনু?

ফিশ ফ্রাই থেকে বিরিয়ানি, কাবাব-সহ আর কী কী লোভনীয় পদে ঠাসা ছিল শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকীর মেনু?
দেখতে দেখতে এক বছর পূর্ণ হল শ্বেতা ভট্টাচার্য ও রুবেল দাসের বিয়ের। গত বছর ১৯ জানুয়ারি সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন তাঁরা। প্রথমে ঘরোয়া উদযাপনই সেরেছিলেন তারকা জুটি। তারপর সোমবার সন্ধ্যায় বেশ বড় করে বিবাহবার্ষিকীর উদযাপন করেন তাঁরা। জানেন তাঁদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মেনুতে কী কী পদ ছিল?
দেখতে দেখতে এক বছর পূর্ণ হল শ্বেতা ভট্টাচার্য ও রুবেল দাসের বিয়ের। গত বছর ১৯ জানুয়ারি সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন তাঁরা। তাই উদযাপনেও ছিল বেশ বড় চমক। যদিও প্রথমে ঘরোয়া উদযাপনই সেরেছিলেন তারকা জুটি। তবে সোমবার সন্ধ্যায় বেশ বড় করে বিবাহবার্ষিকীর উদযাপন করেন তাঁরা। জানেন তাঁদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের মেনুতে কী কী পদ ছিল?
তবে কেবল জমজমাট খাওয়া দাওয়া না তাঁদের এই বিশেষ দিনের উদযাপনও ছিল বেশ তাক লাগানো। এদিন লাল রঙের গাউনে দেখা মেলে নায়িকার। অন্যদিকে, রুবেলের পরনে ছিল সাদা রঙের কাজ করা ধূসর ব্লেজার, ধূসর টাউজার, সাদা শার্ট। তাঁরা একসঙ্গে একটি থ্রি টায়ার কেক কেটেছিলেন। দারুণ এই সাজে ভেনুতে রেড কার্পেটে গ্র্যান্ড এন্ট্রিও হয় তাঁদের। তাছাড়াও বর্তমানে রুবেলকে 'তুই আমার হিরো' ধারাবাহিকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে খানিক মিল রেখেই দেবের ‘তুই আমার হিরো’ গানে তারকা দম্পতিকে পা মেলাতে দেখা যায়।
প্রথম বিবাহবার্ষিকীর উদযাপনের ভিডিয়ো শেয়ার করে শ্বেতা ক্যাপশনে লিখেছিলেন, ‘শুভ বিবাহবার্ষিকী! দেখতে দেখতে ১ বছর পার করে ফেললাম আমরা। এমন ভাবেই সারা জীবন কাটাতে চাই তোমার সাথে। জীবনের শেষ নিশ্বাস অব্দি তোমার হাতটাই শক্ত করে ধরে রাখতে চাই।’ তবে তাঁর পরের লাইনটিই ছুঁয়ে গিয়েছে হাজারো অনুরাগীর হৃদয়। শ্বেতা লিখেছেন, ‘জীবনের একটাই ইচ্ছে যখন শেষ যাত্রায় যাব যেন সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে যেতে পারি। তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ থেকে আমি একটা দিনের জন্য বঞ্চিত হতে চাই না… অনেক অনেক ভালোবাসি তোমায়।’
News/Entertainment/ফিশ ফ্রাই থেকে বিরিয়ানি, কাবাব-সহ আর কী কী লোভনীয় পদে ঠাসা ছিল শ্বেতা-রুবেলের বিবাহবার্ষিকীর মেনু?