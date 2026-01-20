গোবিন্দার ‘বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক’-এর ইঙ্গিত দেন স্ত্রী সুনীতা! এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নায়কের ভাইপো

গোবিন্দার ‘বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক’-এর ইঙ্গিত দেন স্ত্রী সুনীতা! এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নায়কের ভাইপো
গোবিন্দা এবং সুনীতা আহুজা গত কয়েক মাস ধরেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। সম্প্রতি সুনীতা গোবিন্দার বিরুদ্ধে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক এবং পারিবারিক দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগও করেছেন। এবার, গোবিন্দার ভাইপো এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি তাঁর কাকা এবং কাকিমার সম্পর্কে কী বলেছেন জানেন?
কিছুদিন আগে সুনীতা দাবি করেছিলেন গোবিন্দা পারিবারিক দায়িত্ব নেন না। কাকিমার এই বক্তব্য প্রসঙ্গে বিনয় বলেন, ‘যদি আমার কাকিমা কিছু বলে থাকেন, তাহলে আমার কাকার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, দয়া করে পরিবারের দিকেও মন দিন। আমি ওঁদের দু’জনের কারও সম্পর্কেই কখনও নেতিবাচক কিছু বলতে পারব না।'
প্রসঙ্গত, এর আগে, গোবিন্দা এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর পরিবার একটি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা বলেছিলেন, ‘আমাকে বলা হয়েছিল যে আমার পরিবারের সদস্যদের একটা ষড়যন্ত্রে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু ও (সুনীতা) কখনও কল্পনাও করতে পারেননি যে ও নিজের অজান্তেই নিজেকে একটি বড় ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ফেলেছে।’
অন্যদিকে, সুনীতা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, ‘অনেক মহিলা এসে আপনাকে কাজ এবং খ্যাতির জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করে, কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার বয়স হয়েছে। মেয়ে টিনার বিয়ে দেওয়া দরকার, ছেলে যশবর্ধনের কেরিয়ার রয়েছে।’