    রোহনপ্রীতের সঙ্গে কি সত্যি ডিভোর্স হচ্ছে নেহার? ‘এত আবেগপ্রবণ হওয়া…’, মুখ খুললেন গায়িকা

    নেহা কক্কর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন যে, তিনি দায়িত্ব এবং সম্পর্ক থেকে বিরতি নিচ্ছেন। তিনি মিডিয়াকে তাঁর ছবি না তোলার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন। এর পরে, নেহার বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। নেহা সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুললেন এই প্রসঙ্গে।

    Published on: Jan 20, 2026 9:21 AM IST
    By Sayani Rana
    নেহা কক্কর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন যে, তিনি দায়িত্ব এবং সম্পর্ক থেকে বিরতি নিচ্ছেন। তিনি মিডিয়াকে তাঁর ছবি না তোলার জন্যও অনুরোধ করেছিলেন। এর পরে, নেহার বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। প্রতিবেদনগুলিও রীতিমতো ভাইরাল হতে শুরু করে। আর এই সবটার ফলে নেহা সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুললেন এই প্রসঙ্গে। স্পষ্ট করে জানালেন যে, যে বিষয় নিয়ে এত চর্চা এটা আসলেই তেমন নয়। তিনি তাঁর স্বামী রোহনপ্রীত এবং পরিবারকে এই বিষয়টি থেকে দূরে থাকতেও বলেছিলেন।

    রোহনপ্রীতের সঙ্গে কি সত্যি ডিভোর্স হচ্ছে নেহার? ‘এত আবেগপ্রবণ হওয়া…’, মুখ খুললেন গায়িকা
    রোহনপ্রীতের সঙ্গে কি সত্যি ডিভোর্স হচ্ছে নেহার? ‘এত আবেগপ্রবণ হওয়া…’, মুখ খুললেন গায়িকা

    এই প্রসঙ্গে গায়িকা বলেন, ‘দয়া করে আমার স্বামী এবং আমার সুন্দর পরিবারকে এর মধ্যে টেনে আনবেন না। ওঁরা সবাই অসাধারণ মানুষ। আমি আজ যা তা ওঁদের সমর্থন ছাড়া সম্ভবই হতো না। আমি অন্যদের উপর রাগ করি। আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন। আমার পরিবার এবং স্বামীকে এই বিষয় থেকে দূরে রাখবেন। আর হ্যাঁ, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের ক্ষেত্রে আমার এত আবেগপ্রবণ হওয়া উচিত নয়।’

    নেহা আরও লেখেন, ‘এখন থেকে, আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলব না। বেচারা আবেগপ্রবণ নেহা এই পৃথিবীর জন্য খুব বেশি আবেগপ্রবণ। দুঃখিত এবং ধন্যবাদ নেহার্টস। চিন্তা করবেন না। আমি শীঘ্রই দারুণ ভাবে কামব্যাক করব।’

    প্রসঙ্গত, নেহা তাঁর আগের পোস্টে লিখেছিলেন, ‘দায়িত্ব, সম্পর্ক, কাজ এবং সবকিছু থেকে বিরতি নেওয়ার সময় এসেছে। আমি জানি না আমি ফিরে আসব কি না। ধন্যবাদ।’

    এরপর নেহা পাপারাৎজিদের অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁরা যেন নায়িকাকে ক্যামেরাবন্দী না করেন। তিনি লেখেন, ‘আমি পাপারাৎজিদের এবং ভক্তদের অনুরোধ করব যেন তারা আমার ছবি আর না তোলা হয়। আমি আশা করি আপনারা আমার গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা রাখবেন এবং আমাকে এই পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেবেন। দয়া করে কোনও ছদ্মবেশ নয়। এটাই আমার অনুরোধ।’

