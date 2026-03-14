বড় পর্দার পর এবার মিনি সিরিজে শ্যামৌপ্তি, সঙ্গী হবেন ঐশ্বর্য-ঐন্দ্রিলা
সদ্য বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন শ্যামৌপ্তি মুদলি। খুব সম্প্রতি শেষ করেছেন শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা পরিচালিত ছবি ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’ সিনেমার শুটিং। এবার দুই কাছের বন্ধুকে নিয়ে করতে চলেছেন একটি মিনি সিরিজে কাজ।
একসঙ্গে কাজ করার সুবাদে ঐন্দ্রিলা বসু এবং ঐশ্বর্য সেনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে শ্যামৌপ্তির। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বন্ধুত্ব হয়েছে আরও গভীর। এখন শুধু বন্ধুত্ব নয় বরং এই তিন অভিনেত্রী পারিবারিক দিক থেকেও একে অপরের ভীষণ কাছের।
তাই এবার এই তিন বন্ধু মিলেই একসঙ্গে একটি মিনি সিরিজ তৈরি করার কথা চিন্তাভাবনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার ডট কমকে ঐন্দ্রিলা জানিয়েছেন, ঐশ্বর্য এবং শ্যামৌপ্তি বহুদিনের বন্ধু তাঁর। ঐশ্বর্যর সঙ্গে একসঙ্গে একটি ধারাবাহিককে অভিনয় করেছিলেন তিনি। শ্যামৌপ্তির সঙ্গেও আলাপ কাজের সূত্রে।
অভিনেত্রী আরও জানান, এই বন্ধুত্বকে আরো গভীর করার জন্যই এই মিনি সিরিজ তৈরি করার চিন্তা। নতুন এই সিরিজটার নাম ‘ফেয়ারির খেল’। শুধু অভিনয় নয়, এই সিরিজ প্রযোজনার দায়িত্বেও রয়েছেন এই তিন অভিনেত্রী। এই মিনি সিরিজ প্রকাশিত হবে ইউটিউবে।
প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে ‘সাত পাকে বাঁধা’ ধারাবাহিকে কাজ করছেন ঐন্দ্রিলা। অন্যদিকে ঐশ্বর্য এবং শ্যামৌপ্তি অভিনেত্রী ইতিমধ্যেই বড়পর্দায় কাজ করে ফেলেছেন। এবার এই ৩ অভিনেত্রীকে দেখা যাবে মিনি সিরিজে অভিনয় করতে।
