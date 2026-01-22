Edit Profile
    লগ্নজিতার পর স্নিগ্ধজিৎ! মেদিনীপুরে ধাক্কা মারা হল সারেগামাপা-খ্যাত গায়ককে, ভাইরাল ভিডিয়ো

    মেদিনীপুর গিয়ে হেনস্থার শিকার সারেগামাপা-খ্যাত স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক! জানা যায় যে, এদিন গান পরিবেশন করতে করতেই মঞ্চ থেকে নামেন। অভিযোগ, সেই সময় কেউ একজন ধাক্কা মেরে বলেন মঞ্চে ফেরত যেতে।

    Updated on: Jan 22, 2026 3:03 PM IST
    By Tulika Samadder
    এবার হেনস্থার শিকার সারেগামাপা-খ্যাত স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক! মেদিনীপুরে শো করতে গিয়ে চরম বিপত্তির শিকার হলেন তিনি। একাধিক ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে। জানা যায় যে এদিন গান পরিবেশন করতে করতেই মঞ্চ থেকে নামেন স্নিগ্ধজিৎ। হাত মেলাচ্ছিলেন সামনে থাকা শ্রোতাদের সঙ্গে। অভিযোগ, সেই সময় কেউ একজন ধাক্কা মেরে বলেন মঞ্চে ফেরত যেতে। স্বাভাবিকভাবে এতে বেজায় ক্ষুব্ধ হন স্নিগ্ধজিৎ।

    মেদিনীপুর গিয়ে হেনস্থার শিকার সারেগামাপা-খ্যাত স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক!
    একাধিক ভিডিয়ো ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, মেজাজ হারিয়েছেন স্নিগ্ধজিৎ। মঞ্চে উঠেই এই গোটা ঘটনার কড়া নিন্দা করেন। বলেন, ‘ভালোবাবেও তো বলতে পারতেন, আপনার থেকে আমি জুনিয়র।’

    মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আঞ্চলিক সৃষ্টিশ্রী মেলা। রাজ্য সরকারের ডিস্ট্রিক্ট মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের আয়োজিত সেই মেলাতেই বুধবার রাতে অংশ নিয়েছিলেন স্নিগ্ধজিত ভৌমিক। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপি নেতা ড: শঙ্কর গুচ্ছইতের প্রশ্ন, ‘এ রাজ্যে কি আদৌ নিরাপদ শিল্পীরা? বাংলায় আইনের শাসন নেই। শিল্পী সরকারি অনুষ্ঠানে এসেও হেনস্থার শিকার। এখানে কেউই সুরক্ষিত নন।’

    এদিকে তৃণমূল নেতা বুদ্ধ মণ্ডল বলেন, ‘আমার কাছে খবর, তিনি গান করতে করতে নেমে আসছিলেন, সেখানে কেউ তাঁকে বাধা দিয়েছেন, সেটা নিরাপত্তাজনিত কারণেও হতে পারে। আমাদের গোটা ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে হবে’!

    এখানে বলে রাখা ভালো যে, পূর্ব মেদিনীপুরের একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে গিয়ে হেনস্থার শিকার হন লগ্নজিতা চক্রবর্তী মাসখানেক আগেই। আর যেই ব্যক্তির হাত ছিল এই ঘটনায়, সেও তৃণমূল কর্মী। লগ্নজিতা 'জাগো মা’ গানটি গাওয়ার পর দর্শকাসন থেকে মেহবুব মল্লিক নামে ওই ব্যক্তি উঠে আসেন মঞ্চে। তাঁকে 'সেক্যুলার গান' গাইতে বলা হয়। এখানেই শেষ নয়, সেই ব্যক্তি লগ্নজিতাকে মারধর করতে পর্যন্ত উদ্যত হন।

    এরপর হেনস্থা হতে হয়েছে মধুমন্তীকে। মাজদিয়া কৃষ্ণগঞ্জ লালন উৎসবে ‘তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো’ গানটি গাওয়ার পরে তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল মাইক্রোফোন। বলা হয়েছিল, জাতপাতের গান চলবে না। একের পর এক শিল্পীকে হেনস্থার ঘটনা সামনে এল সাম্প্রতিক কয়েক মাসে। ফলে প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

