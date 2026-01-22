Edit Profile
    Sourav Diet: খান না মটন-চিংড়ি! ৫০ পেরিয়েও টানটান চেহারা, কী থাকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ডায়েটে?

    পঞ্চাশ পেরিয়েও কীভাবে এত ফিট মহারাজ? এমন কী খান দাদা? দু বার হার্ট অ্যাটাকের পর, খাবার নিয়ে এখন অনেক সচেতন সৌরভ। 

    Published on: Jan 22, 2026 2:11 PM IST
    By Tulika Samadder
    বয়স সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারকাছেও ঘেষতে পারে না! পা রেখেছেন ৫৩ বছরে। অনেকের মনেই প্রশ্ন, পঞ্চাশ পেরিয়েও কীভাবে এত ফিট মহারাজ? শরীরে মেদের লেশমাত্র নেই। এমন কী খান দাদা?

    সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ডায়েট।
    সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ডায়েট।

    সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এই নিয়ে একবার দাদাগিরিতে জানিয়েছিলেন যে, ‘প্রতি ৩ দিন অন্তর আয়নার সামনে দাঁড়াই। এটা (পেট দেখিয়ে) ভিতরে থাকলে মন ভালো থাকে, আর এটা বাইরে এসে গেলেই কন্ট্রোল করা শুরু’। সৌরভ আরও জানালেন, ‘দিনে ১ থেকে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট হল আমার সময়। সেই সময় শরীরচর্চা করি। চিনি একেবারই খাই না।’ এমনকী শীতকালে পিঠে-পার্বনের সময়তে বাড়ির লোককে বলেন যে, সুগার ফ্রি দিয়ে পিঠে বানিয়ে দিতে।

    তবে জানা যায় যে, ফিটনেস সচেতন সৌরভ খেতে যতই ভালোবাসুন না কেন, চিকেন আর মাছ ছাড়া কিছুই খান না। কার্বসও খান না। এমনকী মটন-চিংড়িও বাদ। আর প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি ও ফল থাকে, যা তাঁকে ফিট থাকতে সাহায্য করে। আর সকালটা শুরু হয় নাকি উচ্ছের রস দিয়ে।

    আসলে হৃদযন্ত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছিল সৌরভের। স্টেন্ট বসেছে। তাই এখন অনেক মেপে খাবার খেতে হয় তাঁকে। খাওয়া দাওয়ায় অনিয়ম করা চলে না। তবে আর যাই হোক, জন্মদিনে বিরিয়ানিটা চাই-ই চাই। বছরের এই একটা দিনই বিরিয়ানি ওঠে সৌরভের প্লেটে।

    ২০২১ সালে প্রথমবার হার্ট অ্যাটাক হয় মহারাজের। সেইসময় জিমে ব্যায়াম করার সময় বুকে ব্যথা অনুভব করলে তাকে কলকাতার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরীক্ষায় তার করোনারি ধমনীতে ব্লক (Triple vessel disease) ধরা পড়ে এবং একটি ধমনীতে স্টেন্ট বসানো হয়েছিল।

    এর তিন সপ্তাহ পর, আবারও বুকে অস্বস্তি হওয়ায় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে অ্যাপোলো গ্লেনইগলস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং আরও দুটি স্টেন্ট বসানো হয়েছিল। সুস্থ হয়ে উঠলেও, তারপর থেকে ডায়েট সচেতন মহারাজ অনেকটাই।

