সাদা পোশাকে কেক কাটলেন বার্থডে গার্ল, সপরিবারে জন্মদিন উদযাপন করলেন সোহা
৪ অক্টোবর পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে বাড়িতে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সোহা আলি খান। জাঁকজমকপূর্ণ রেস্তোরাঁয় উদযাপনের পরিবর্তে, অভিনেত্রী সবকিছু সাদামাটা ও ব্যক্তিগত রেখেছিলেন।
৪ অক্টোবর পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে বাড়িতে ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সোহা আলি খান। জাঁকজমকপূর্ণ রেস্তোরাঁয় উদযাপনের পরিবর্তে, অভিনেত্রী সবকিছু সাদামাটা ও ব্যক্তিগত রেখেছিলেন। সোহা তাঁর জন্মদিনের উদযাপনের কিছু ঝলক সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন, যার মধ্যে তাঁর মেয়ের হাতে তৈরি একটি মিষ্টি জন্মদিনের কার্ডও ছিল।
রবিবার, সোহা ইনস্টাগ্রামে তাঁর ঘরোয়া জন্মদিনের অনুষ্ঠানের এক ঝলক শেয়ার করেছেন। এই অভিনেত্রীর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে মা শর্মিলা ঠাকুর, বোন সাবা পতৌদি , ভাই সাইফ আলি খান এবং ভাবি কারিনা কাপুর এবং নেহা ধুপিয়া সহ বাকি বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। প্রথম ছবিতে স্বামী কুনাল খেমুর সঙ্গে সোহা ও তাঁর মজাদার রসায়নের এক ঝলক দেখা যায়, যেখানে তাঁরা একসঙ্গে একটি মজার ভঙ্গিতে পোজ দিয়েছেন। অভিনেত্রী তাঁর স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে একটি ছোট কেকও কেটেছেন।
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তিনি করিনা, সাইফ, সাবা এবং শর্মিলা-র সাথে ছবি শেয়ার করেছেন। তার পোস্টের সবচেয়ে বিশেষ অংশটি ছিল তার মেয়ে ইনায়ার তৈরি করা জন্মদিনের কার্ডটি। কার্ডটিতে সোহা-র জন্য একটি বিশেষ, হৃদয়স্পর্শী বার্তা ছিল, যেখানে লেখা ছিল, 'প্রিয় মা, শুভ জন্মদিন! আমরা একসাথে অটুট! তুমি যেমন শক্তিশালী, তেমনই চমৎকার এবং অসাধারণ! তুমি মহান, দয়ালু এবং উদ্যমী। আশা করি তোমার জন্মদিনটি সেরা হবে! তোমার শক্তি বিকশিত হোক! তুমি একজন অসাধারণ ভালো মা, এবং এই মহাবিশ্বের সমগ্র পৃথিবীতে 'একমাত্র তুমিই' আমাকে সবচেয়ে সুখী করতে পারো। ভালোবাসা, ইনায়া আলি কেম্মু।'
নিজের জন্মদিনের উদযাপনের ছবি শেয়ার করে সোহা লিখেছেন, ‘কৃতজ্ঞ আপনাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।' জন্মদিনে সোহা সাদামাটা অথচ ক্যাজুয়াল সাজে একটি সাদা ওয়ান-শোল্ডার ক্রপ টপের সাথে নীল ডেনিম পরেছিলেন। কারিনাকে একটি নীল স্যুটে অসাধারণ লাগছিল। সাবাও পোস্টটিতে মন্তব্য করে লিখেছেন, "শুভ জন্মদিন আমার ছোট বোন... আশা করি তোমার দিনটা ঠিক যেমনটা চেয়েছিলে, তেমনই কেটেছে। ভালোবাসি।'
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অভিনেত্রীকে সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল হরর থ্রিলার ‘ছোড়ি ২’ (২০২৫)-এ, যেখানে তিনি একজন খলনায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এছাড়াও তিনি তাঁর ‘রং দে বাসন্তি’ ছবির সহ-অভিনেতা আর মাধবনের সঙ্গে আসন্ন থ্রিলার ‘ব্রিজ’-এর জন্য পুনরায় জুটি বেঁধেছেন, যা ২০০৬ সালের সেই ছবির প্রায় দুই দশক পর তাঁদের একসঙ্গে কাজ করার স্মারক।