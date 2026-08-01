'সেই কাজ এখনও চলছে...', ৯ বছর আগে কেন ছোট পর্দা থেকে বিরতি নিয়েছিলেন সৌরভ?
লক্ষ্মী ঝাঁপি, এই একটি ধারাবাহিক সৌরভের জীবন পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। একদিকে যেমন এই ধারাবাহিকের হাত ধরে আবার তিনি ছোট পর্দায় ফিরে এসেছেন তেমন অন্যদিকে নিজের মনের মানুষকেও তিনি পেয়েছেন ধারাবাহিকের হাত ধরেই।
লক্ষ্মী ঝাঁপি, এই একটি ধারাবাহিক সৌরভের জীবন পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। একদিকে যেমন এই ধারাবাহিকের হাত ধরে আবার তিনি ছোট পর্দায় ফিরে এসেছেন তেমন অন্যদিকে নিজের মনের মানুষকেও তিনি পেয়েছেন ধারাবাহিকের হাত ধরেই। কিন্তু একসময় যে সৌরভ একের পর এক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছিলেন সেই অভিনেতা কেন হঠাৎ করে ধারাবাহিক থেকে বিরতি নিয়েছিলেন?
সম্প্রতি দ্যা ওয়ালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌরভ বলেন, ‘আমি ৯ বছর আগে ধারাবাহিক থেকে বিরতি নিয়েছিলাম। যে কাজের জন্য বা যেটার জন্য আমি ধারাবাহিক থেকে বিরতি নিয়েছিলাম সেই কাজ এখনও চলছে। আমি পরপর অনেকগুলো ওয়েব সিরিজ পরিচালনা করি এবং প্রযোজনা করি। শুধুমাত্র প্রযোজনা সংস্থা তৈরি করব বলেই আমি বিরতি নিয়ে ছিলাম।’
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সৌরভ বলেন, ‘আমি ধারাবাহিকে অভিনয় করব না এটা কখনও ভাবি নি কারণ এই ধারাবাহিক থেকেই আমি পরিচিতি লাভ করেছিলাম। ধারাবাহিককে কোনভাবেই ছোট চোখে দেখতে পারবো না আমি। একটা বিশাল বড় সংখ্যক দর্শক ধারাবাহিক দেখেন। একটা সিরিয়ালে অভিনয় করলে অনেক মানুষের কাছে একসঙ্গে পৌঁছে যাওয়া যায়।’
অভিনেতা বলেন, ‘এই নয় বছরে আমি একটা জিনিস বুঝেছি যে ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে বা পরিচালনা করে এতসংখ্যক দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায় না। তবে এতদিন বাদে আবার ফিরে আসা মানে কিছুটা রিস্ক তো বটেই। কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জ আমি নিয়েছিলাম। তবে রিজেক্ট হওয়ার ভয়ও ছিল ভীষণভাবে, কিন্তু আমি খুব খুশি যে আমাকে লোকে মনে রেখেছে এবং আবার ভালোভাবে গ্রহণ করেছে।’
সৌরভ প্রসঙ্গে
২০১৫ সালে মধুমিতা সরকারকে বিয়ে করেছিলেন সৌরভ চক্রবর্তী। কিন্তু ২০১৯ সালে আচমকাই দুজনের পথ আলাদা হয়ে যায়। এরপর মধুমিতা দেবমাল্যকে বিয়ে করেন চলতি বছরে। মধুমিতার বিয়ের পরেই শুনতে পাওয়া যায় সৌরভ চক্রবর্তীর সম্পর্কের কথা।
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‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’ ধারাবাহিকের শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়েছেন সৌরভ। প্রথমে ব্যাপারটা জানাজানি না হলেও পরে ধীরে ধীরে নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন তারকা জুটি। গত ১০ মে বাগদান পর্ব সেরে ফেলেন তারা।
চলতি মাসে হবু শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে ছুটি কাটাতেও গিয়েছিলেন শুভস্মিতা। শাশুড়ি এবং ননদের সঙ্গে শুভস্মিতার সম্পর্ক যে বেশ ভালো, সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি দেখেই বোঝা যায়। তবে বাগদান পর্ব সম্পন্ন হলেও এখনও বিয়ের ডেট ফাইনাল হয়নি। ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’ ধারাবাহিক শেষ হওয়ার পরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন শুভস্মিতা সৌরভ, এমনটাই খবর।