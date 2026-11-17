মুম্বইতে থাকলেও কেন দক্ষিণী ইন্ডাস্ট্রি থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন শ্রীলীলা, জানালেন আসল কারণ
তেলেগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম পরিচিত মুখ শ্রীলীলা। তবে অভিনেত্রীর আসন্ন ছবির তালিকায় কোন তেলেগু প্রজেক্ট না থাকায় প্রশ্ন উঠেছে যে কেন তিনি তেলেগু ইন্ডাস্ট্রি থেকে সরিয়ে রেখেছেন নিজেকে? তিনি কি আর দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবেন না?
তেলেগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম পরিচিত মুখ শ্রীলীলা। তবে অভিনেত্রীর আসন্ন ছবির তালিকায় কোন তেলেগু প্রজেক্ট না থাকায় প্রশ্ন উঠেছে যে কেন তিনি তেলেগু ইন্ডাস্ট্রি থেকে সরিয়ে রেখেছেন নিজেকে? তিনি কি আর দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবেন না? তিনি কি এখন বলিউডে কাজ করবেন? এই সমস্ত গুঞ্জনের জবাবে এবার মুখ খুললেন অভিনেত্রী নিজেই।
হায়দ্রাবাদে 'ওএম: অপারেশন মোল'-এর তেলেগু প্রি-রিলিজ অনুষ্ঠানে শ্রীলীলা জানান যে, ডাক্তারি পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি মুম্বইতে তাঁর মেডিকেল ইন্টার্নশিপ করছিলেন এবং তাঁকে শারীরিকভাবে সেখানেই উপস্থিত থাকতে হতো। তিনি বলেন, 'আপনারা সবাই জানেন যে, ডাক্তারি পড়ার পর গত দুই বছর আমি মুম্বাইতে ইন্টার্নশিপ করছিলাম। আমাকে শারীরিকভাবে সেখানেই উপস্থিত থাকতে হতো বলে আমি ছবি বাছাই করতে পারছিলাম না। 'ওএম' ছবিটি আমি সেই সময়েই চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম।'
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অভিনেত্রী খুব অল্প বয়সে তাঁর কর্মজীবন শুরু করার বিষয়েও কথা বলেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, শুরুতে প্রকল্প বাছাই করার সুযোগ তাঁর ছিল না এবং এর পরিবর্তে তিনি স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর কাছে আসা ছবিগুলোই গ্রহণ করেছিলেন।
শ্রীলীলা মুম্বই কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন
ছয় বছর ধরে ডাক্তারি পড়ার পাশাপাশি চলচ্চিত্রে অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার পর শ্রীলীলা মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাটিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। এই বছরের শুরুতে, তিনি তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করেন, যেখানে তাঁকে তাঁর পরিবারের সাথে এবং সহপাঠীদের সঙ্গে পোজ দিতে দেখা যায়।
তিনি লিখেছেন, ‘এটা শুধু একটা ডিগ্রির বিষয় ছিল না। এটা ছিল বেড়ে ওঠা, বিশ্বাস, কান্না, সহনশীলতা এবং নিজেকে গড়ে তোলার গল্প। আমার পরিবার, আমার বন্ধু এবং আমার কর্মক্ষেত্রের বন্ধুদের—বিশেষ করে আমার পরীক্ষার সময়টাকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য এবং এই কঠিন সময়ে আমার পাশে থাকার জন্য—আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ (জোড়জোড় ইমোটিকন)। যখন আমি নিজের উপর বিশ্বাস করতে শিখছিলাম, তখন যারা আমার উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন… সবাইকে ধন্যবাদ।’
শ্রীলীলার সাম্প্রতিক ও আসন্ন চলচ্চিত্র
তার আসন্ন কাজের তালিকায় বিভিন্ন চলচ্চিত্র শিল্পের প্রকল্প থাকলেও, তিনি 'ওএম: অপারেশন মোল'-এ অভিনয় করছেন। এছাড়াও তিনি 'ধর্মন' ছবিতে রজনীকান্তের সাথে স্ক্রিন শেয়ার করবেন। এই অভিনেত্রী অনুরাগ বসুর কার্তিক আরিয়ানের সাথে আসন্ন একটি ছবির অংশ এবং অজিত কুমার অভিনীত তামিল অ্যাকশন ছবি 'ডেয়ার ডেভিল'-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন, যা ২০২৭ সালে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।
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ওএম সম্পর্কে: অপারেশন মোল
রাজকুমার পেরিয়াসামি রচিত ও পরিচালিত একটি তামিল ভাষার স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার চলচ্চিত্র। ওয়ান্ডারবার ফিল্মস এবং আরটেক স্টুডিওস প্রযোজিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ধনুশ এবং তাঁর সাথে আরও রয়েছেন মামুটি, সাই পল্লবী, শ্রীলীলা, নাসিরুদ্দিন শাহ ও ইন্দ্রান্স। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সাই অভয়ঙ্কর, চিত্রগ্রহণ করেছেন এঝিল আরাসু কে এবং সম্পাদনা করেছেন আর কালাইভানান।