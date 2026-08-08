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    গুপি বাঘা আবার ফিরছে বড় পর্দায়, নতুন চমক আনছেন সৃজিত

    গুপী গাইন বাঘা বাইন, এই দুই চরিত্রের কথা জানেকিনা এমন মানুষ হয়তো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একজন বাঙালি হিসেবে, একজন ছবি প্রেমিক হিসাবে প্রত্যেকেই জানেন সত্যজিৎ রায়ের এই কালজয়ী চরিত্র এবং ছবির কথা

    Published on: Aug 8, 2026, 12:40:12 IST
    By Swati Das Banerjee
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    গুপী গাইন বাঘা বাইন, এই দুই চরিত্রের কথা জানে না এমন মানুষ হয়তো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একজন বাঙালি হিসেবে, একজন ছবি প্রেমিক হিসাবে প্রত্যেকেই জানেন সত্যজিৎ রায়ের এই কালজয়ী চরিত্র এবং ছবির কথা। কিন্তু যে ছবি বারবার মানুষকে মুগ্ধ করেছে, সেই ছবির নেপথ্যে রয়েছে কোন গল্প, কীভাবে তৈরি হয়েছে এই ছবি তা কিন্তু অনেকেই জানেন না। তাই এবার সেই অজানা ইতিহাসকেই বড় পর্দায় তুলে ধরতে চলেছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়।

    গুপি বাঘা আবার ফিরছে বড় পর্দায়
    গুপি বাঘা আবার ফিরছে বড় পর্দায়

    ছবির নাম ‘মহারাজা তোমারে সেলাম’। সত্যজিৎ রায়ের প্রতি ছবিটি উৎসর্গ করার জন্যই এমন নাম রেখেছেন পরিচালক। সিনেমার গল্পের প্রেক্ষাপট ‘গুগাবাবা’ তৈরীর ইতিহাস। ষাটের দশকের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটকে কীভাবে সিনেমার মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরেছিলেন সত্যজিৎ রায়, সেই গল্পই বলবে এই ছবি।

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    তবে এটি কিন্তু কোনও বায়োগ্রাফি নয়, এটা শুধুমাত্র এমন একটি ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা যা মানুষের কাছে আজও অজানা হয়ে রয়েছে। এই সিনেমায় অভিনয় করবেন জীতু কমল, ঋত্বিক ভৌমিক, রুদ্রনীল ঘোষ, স্বৈরীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অরিজিৎ দত্ত এবং শতাক্ষী নন্দী। হইচই স্টুডিও এবং ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন- এর যৌথ প্রযোজনায় এই ছবি তৈরি হবে।

    এছাড়াও ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ ছবির মূল প্রযোজনা সংস্থা পিয়ালী ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডও সহ প্রযোজনা করবে এই ছবিতে। চলতি বছর একের পর এক ছবিতে চমক আনছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। একদিকে ‘এম্পারার ভার্সেস শরৎচন্দ্র’, অন্যদিকে ‘উইঙ্কল- টুইঙ্কল’, প্রত্যেকটি ছবিতেই থাকবে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের গল্প।

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    এছাড়াও যিশু সেনগুপ্তকে নিয়ে পরিচালক আনতে চলেছেন ‘কুইন ভিক্টোরিয়া আর গোয়েন্দা কানাইচরণ’। এতকিছুর মধ্যেই এবার ‘মহারাজা তোমারে সেলাম’ ছবির কথা ঘোষণা করে চমক দিলেন পরিচালক। আগামী ৯ অগস্ট দক্ষিণ কলকাতার প্রিয়া সিনেমা হলে এই ছবির প্রথম পোস্টার প্রকাশে আনবেন সৃজিত।

    Home/Entertainment/গুপি বাঘা আবার ফিরছে বড় পর্দায়, নতুন চমক আনছেন সৃজিত
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