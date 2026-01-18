ফিরছে 'দেশু', তবে শুভশ্রীর মন জুড়ে শুধুই রাজ, স্বামীর নামের আদ্যক্ষর দেওয়া লকেটে নজরকাড়া নায়িকা

২০১৮ সালে গোপনেই স্বামী রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ে আর এনগেজমেন্ট সেরেছিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এরপর ধুমধাম করে বাওয়ালির রাজবাড়িতে বিয়ে করেন তাঁরা। বর্তমানে দুই সন্তান ইউভান আর ইয়ালিনির মা হয়েছেন শুভশ্রী। এখন তাঁর ভরা সংসার। সঙ্গে কেরিয়ারেও যে নায়িকা এখন পিকে তা বলাই বাহুল্য। খ্যাতনামা পরিচালকদের সঙ্গে একের পর এক ছবি উপহার দিয়ে চলেছেন তিনি। এর মধ্যেই খবর চলতি বছরেই প্রাক্তন দেবের সঙ্গে ফের জুটি বেঁধে বড় পর্দায় ফিরবেন নায়িকা।
আর এই খবর সামনে আসতেই ফের দেশু ভক্তরা কাজের বাইরেও দেবের সঙ্গে এক প্রকার জুড়ে দিচ্ছিলেন নায়িকাকে। তবে এখন যে শুভশ্রীর মনে শুধুই রাজ তাঁর ফের প্রমাণ দিলেন নায়িকায়। গলায় রাজ্যের নামের আদ্যক্ষর দেওয়া লকেট পড়ে ধরা দিলেন তিনি।
সম্প্রতি নন্দনে দেখা গিয়েছিল নায়িকাকে ধূসর রঙের জিন্স, কালো জ্যাকেট, খোলা চুলে ধরা দিয়েছিলেন শুভশ্রী। তাঁর গলায় জ্বলজ্বল করছিল রাজের নামের আদ্যক্ষর 'আর' লেখা লকেট। নায়িকার মুখ ভরে গিয়েছিল লজ্জারাঙা হাসিতে। অভিনেত্রীর ফ্যান ক্লাবের শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ফ্যান ক্লাব হাওড়ার পক্ষ থেকে ওই ছবিটি ভাগ করে নেওয়া হয়। নায়িকার ছবি সামনে আসতেই নেটিজেনরা তাঁকে ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন।
