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অমিতাভ-আমিরের পর অজয় দেবগনের মিমিক্রি করলেন সুনীল, প্রশংসায় ভরাল নেটপাড়া

সুনীল গ্রোভার, একজন কমেডিয়ান হিসাবে নয় একজন অসাধারণ অভিনেতা হিসেবেও তিনি পরিচিত। তবে আরেকটি কারণের জন্য তিনি পরিচিত সেটি হল অন্য তারকাদের মিমিক্রি করা। কিছু মাস আগে আমির খানের অসাধারণ মিমিক্রি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন সুনীল।

Published on: Sep 26, 2026, 17:50:49 IST
By Swati Das Banerjee
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সুনীল গ্রোভার, একজন কমেডিয়ান হিসাবে নয় একজন অসাধারণ অভিনেতা হিসেবেও তিনি পরিচিত। তবে আরেকটি কারণের জন্য তিনি পরিচিত সেটি হল অন্য তারকাদের মিমিক্রি করা। কিছু মাস আগে আমির খানের অসাধারণ মিমিক্রি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন সুনীল। এবার তিনি করলেন অজয় দেবগনের মিমিক্রি।

অমিতাভ-আমিরের পর অজয় দেবগনের মিমিক্রি করলেন সুনীল
অমিতাভ-আমিরের পর অজয় দেবগনের মিমিক্রি করলেন সুনীল

‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’ সিজন ৫ নিয়ে ফিরে এসেছে, এবং এর প্রিমিয়ার পর্বটি আজ রাতে প্রচারিত হবে। অনুষ্ঠানটিকে প্রাণবন্ত রাখতে যথেষ্ট তারকাদের উপস্থিতি রয়েছে। আগামী সপ্তাহে প্রেক্ষাগৃহে ‘দৃশ্যম ৩’ মুক্তির আগে, কৌতুক, পুরনো স্মৃতি এবং ‘ দৃশ্যম’ ফ্র্যাঞ্চাইজির নেপথ্যের গল্প নিয়ে একটি সন্ধ্যার জন্য অজয় ​​দেবগন , শ্রিয়া সরণ, ইশিতা দত্ত, মৃণাল যাদব, জয়দীপ আহলাওয়াত এবং পরিচালক অভিষেক পাঠক, কমেডিয়ান কপিল শর্মা, সুনীল গ্রোভার এবং বাকি কলাকুশলীদের সাথে যোগ দেবেন ।

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নেটফ্লিক্স ইন্ডিয়ার শেয়ার করা একটি প্রচারমূলক ভিডিওতে সুনীল গ্রোভার অজয় ​​দেবগনের অনুকরণকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়েছেন। অভিনেতার মতো পোশাক পরে এবং প্রায় হুবহু কণ্ঠে কথা বলার পাশাপাশি, তিনি সিজন ৫-এর প্রিমিয়ার নিয়ে কথা বলার সময় অজয়ের সেই আইকনিক ‘সিংঘম’ পোজটিও পুনরায় তৈরি করেন।

ভিডিয়োর কমেন্ট বক্সে একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'ওরা ঠিক তখনই 'গোলমাল ফাইভ'-এরও প্রচার করে দিল।' আরেকজন জিজ্ঞেস করেছেন, ‘সুনীল গ্রোভার কি রূপ পরিবর্তনকারী?’ তৃতীয় একজন মন্তব্য করেছেন, ‘আরে, এটা তো আসলের চেয়েও বেশি খাঁটি...।’ আরেকজন ব্যবহারকারী মজা করে বলেছেন, ‘ইনিই নিশ্চয়ই প্রথম কৌতুক অভিনেতা যার সামনে একজন আসল অভিনেতা অস্বস্তি বোধ করেন।’

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দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-তে সুনীল গ্রোভার

সুনীল গ্রোভার বছরের পর বছর ধরে বলিউড তারকাদের অনুকরণ করে আসছেন, কিন্তু তাঁর পরিবেশনা সফল হওয়ার মূল কারণ হলো ছোট ছোট খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি তাঁর মনোযোগ। আমির খান, সালমান খান এবং গুলজারের অনুকরণে তাঁর করা গানগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতেও জায়গা করে নিয়েছে, এবং দর্শকরা প্রায়শই তাঁদের চালচলন ও অঙ্গভঙ্গি তিনি কতটা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলেন তার প্রশংসা করেন। কেউ কেউ তাঁর এই রূপান্তরকে ‘গিরগিটির মতো’ বলেছেন, আবার অন্যরা মজা করে তাঁকে ‘আসল এআই’ বলেও উল্লেখ করেছেন।

Home/Entertainment/অমিতাভ-আমিরের পর অজয় দেবগনের মিমিক্রি করলেন সুনীল, প্রশংসায় ভরাল নেটপাড়া
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