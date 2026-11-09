'আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না', গোবিন্দাকে নিয়ে ফের ঘর বাঁধার স্বপ্ন সুনিতার
কেরিয়ারের একেবারে প্রথম দিকে সুনিতাকে বিয়ে করেছিলেন গোবিন্দা। যদিও সেই বিয়ে তিনি প্রথম থেকেই লুকিয়ে রেখেছিলেন সকলের থেকে। পরে অবশ্য জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে এত বছর পর গোবিন্দার সেই ব্যক্তিগত জীবন আবার উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে।
কেরিয়ারের একেবারে প্রথম দিকে সুনিতাকে বিয়ে করেছিলেন গোবিন্দা। যদিও সেই বিয়ে তিনি প্রথম থেকেই লুকিয়ে রেখেছিলেন সকলের থেকে। পরে অবশ্য জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে এত বছর পর গোবিন্দার সেই ব্যক্তিগত জীবন আবার উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে।
কিছুদিন আগে সুনিতা দাবি করেন, গোবিন্দা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। এরপরেই এই সম্পর্কে নাম জড়িয়ে পড়ে কোমল রানী স্বর্ণকার নামের এক অভিনেত্রীর। প্রথমে স্বামীকে ডিভোর্স দেওয়ার কথা বললেও পরে সেই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসেন সুনিতা। তবে এবার এতদিন পর গোবিন্দাকে নিয়ে পজিটিভ কথা বলতে দেখা গেল সুনিতাকে।
পিংকভিলার সঙ্গে এক কথোপকথনে সুনিতা বলেন, ‘আগে গোবিন্দা আমায় অনেক সোনা কিনে দিত। আমাকে অনেক উপহার দিত। ওর কাছ থেকে টাকা নিয়েই আমরা দিওয়ালির কেনাকাটা করতাম। কখনো কখনো ও আমাকে আর টিনাকে গয়না কিনতেও নিয়ে যেত। আশা করি সেই দিন খুব তাড়াতাড়ি আবার ফিরে আসবে। আমরা আবার একসঙ্গে গয়না কিনতে যাব।’
অভিনেত্রী জানান, ‘গোবিন্দা তাকে ঘরের লক্ষ্মী বলে ডাকতেন। গোবিন্দা ছিলেন তার ছোটবেলার ভালোবাসা। এতদিন তিনি যা বলেছেন সবটাই আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন। যেখানে মার্জিত হওয়ার কোন প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। তবে তিনি আবার নিজের স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার করার স্বপ্ন দেখেন।’
সুনিতা বলেন, ‘অবশ্যই আবার আমরা একসাথে থাকব। আমরা ৪০ বছর ধরে একসঙ্গে রয়েছি। কেন এই সম্পর্ক ভেঙে যাবে? আমি এখন কাজ করছি। আমার পুরো মনোযোগ কাজের উপর। কিন্তু এই জীবনে ওকে আমার থেকে কেউ আলাদা করতে পারবে না। বাকিটা ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দিয়েছি। ঈশ্বর ছাড়া আমি আর কারো কাছে কিছু চাই না। যেটা আমার সঙ্গে হবে সেটা নিশ্চয়ই ঈশ্বর ঠিক বুঝবেন বলেই হবে।’
সুনিতা আহুজার বলিউড অভিষেক সম্পর্কে
সাজিদ খানের আসন্ন ছবিতে নিজের ছেলে যশবর্ধন আহুজার মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে বলিউডে অভিষেক করতে চলেছেন সুনিতা। একতা কাপুর প্রযোজিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন নিতাংশী গোয়েল এবং এটি আগামী বছর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
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