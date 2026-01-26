বাবার মৃত্যুর পর প্রথমবার একসঙ্গে সানি, এশা-অহনা! অতীত ধর্মেন্দ্রর শোকসভা বিতর্ক?
গতবছর নভেম্বরের ২৪-এ মারা গিয়েছিলেন ধর্মেন্দ্র। তাঁর মৃত্যুর পর অভিনেতার শোকসভা নিয়ে নানা বিতর্ক দানা বেঁধেছিল। তবে এই সব কিছুর মধ্যে ফের এক ফ্রেমে ধরা দিলেন দেওল ভাই-বোনেরা। অহনা ও এশার সঙ্গে এক ফ্রেমে ধরা দিলেন সানি দেওল।
সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, আহান শেট্টি এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জ অভিনীত ‘বর্ডার ২’ মুক্তি পেয়েছে প্রায় তিন দিন হয়ে গেল। ছবিটি মুক্তির তৃতীয় দিনে মুম্বইতে একটি স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন হয়েছিল। আর এই স্ক্রিনিংয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল সানি দেওলের সঙ্গে তাঁর দুই বোন, এশা এবং অহনা দেওলের উপস্থিতি। তাঁদের ভিডিয়োটি বর্তমানে ভাইরাল।
এই বিষয়ে হেমা টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘এটা আমাদের পরিবারের ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলি। আমি আমাদের বাড়িতে একটা প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছি কারণ আমার দলের লোকেদের আমন্ত্রণ জানাতে হতো। আমি দিল্লিতে একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছি কারণ আমি রাজনীতিতে আছি এবং এটা সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মথুরা আমার নির্বাচনী এলাকা এবং সেখানকার মানুষেরা ধর্মেন্দ্রজির ভক্ত, তাই আমি সেখানেও একটি প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছি। আমি যা করেছি তাতে আমি খুশি।’
