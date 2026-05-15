Sushmita Dey: 'তোমার দিকে তাকালেই সব ঠিক...', 'প্রিয়'কে জন্মদিনে একরাশ ভালোবাসা সুস্মিতার

Sushmita Dey: ১৫ মে হইচই-এর পর্দায় মুক্তি পেয়েছে ‘কুহেলি’, যার হাত ধরে প্রথম ডিজিটাল প্লাটফর্মে পদার্পণ করলেন সুস্মিতা দে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই দিনটি অভিনেত্রীর কাছে স্মরণীয় একটি দিন হয়ে থাকবে। তবে এই দিনটি শুধুমাত্র ‘কুহেলি’ মুক্তির জন্য স্পেশাল হয়ে থাকবে তা নয়, এই দিনেই সুস্মিতার পরিবার পেয়েছিল মাফিনকে।
মাফিন, সুস্মিতার পোষ্য, যাকে অভিনেত্রী নিজের প্রাণের থেকেও বেশি ভালোবাসেন। সেই মাফিনের চার বছর সম্পূর্ণ হয়েছে আজ। মাফিনের সঙ্গে কাটানো বিভিন্ন মুহূর্ত শেয়ার করে তাই সুস্মিতা লেখেন, ‘আমার ছোট্ট বাচ্চার আজ চার বছর সম্পূর্ণ হল। মাফিন, আমার জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ।’
ছবিতে কখনও মাফিনের সঙ্গে খুনসুটি করতে দেখা যায় সুস্মিতাকে কখনও আবার মাফিনের একেবারে ছোটবেলার ছবি শেয়ার করতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। সব মিলিয়ে সুস্মিতার জীবনের যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই মাফিন, তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।
সুস্মিতা মূলত ছোট পর্দার অভিনেত্রী। ‘অপরাজিতা অপু’, ‘কথা’ সহ একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন তিনি। ‘কথা’ ধারাবাহিকের হাত ধরেই সাহেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তারপর প্রেম। বাংলা ধারাবাহিকের দুনিয়ার সব থেকে চর্চিত এবং জনপ্রিয় জুটি সাহেব-সুস্মিতার জুটি বলেই মনে করা হয়।
অন্যদিকে সাহেব এই মুহূর্তে অভিনয় করছেন ‘গঙ্গা’ ধারাবাহিকে। সাহেবের বিপরীতে হিয়ার অভিনয়ও বেশ পছন্দ করছেন দর্শকরা।
