Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Swastika-Dibyojyoti: ‘আমরা আড্ডা দিতাম, ঘুরতে যেতাম…’! দিব্যজ্যোতির সঙ্গে প্রেম ছিল, নাকি সবটই রটনা? জবাব স্বস্তিকার

    অনুরাগের ছোঁয়া দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন স্বস্তিকা ঘোষ আর দিব্যজ্যোতি দত্ত। শুধু তাই নয়, দুজনের জুটি এতটাই পছন্দ করেছিলেন দর্শক যে, তাঁদের প্রেম নিয়েও খুব চর্চা হয়েছিল সেই সময়তে।

    Published on: Dec 18, 2025 12:07 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সাড়ে তিন বছর সম্প্রচারের পর, ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের শেষে এসে বন্ধ হয় অনুরাগের ছোঁয়ার পথ চলা। আর স্টার জলসার এই ধারাবাহিক দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছিলেন স্বস্তিকা ঘোষ আর দিব্যজ্যোতি দত্ত। শুধু তাই নয়, দুজনের জুটি এতটাই পছন্দ করেছিলেন দর্শক যে, তাঁদের প্রেম নিয়েও খুব চর্চা হয়েছিল সেই সময়তে।

    আদৌ কি প্রেম ছিল স্বস্তিকা আর দিব্যজ্যোতির?
    আদৌ কি প্রেম ছিল স্বস্তিকা আর দিব্যজ্যোতির?

    আপাতত দিব্যজ্যোতি ব্যস্ত তাঁর প্রথম সিনেমা লহ গৌরাঙ্গের নাম রে নিয়ে। যেখানে চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। স্বস্তিকা আপাতত নিজেকে সময় দিচ্ছেন। পরবর্তী কাজ হাতে নেওয়ার আগে একটু বিরতি। নিজেকে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়া।

    আরও পড়ুন: ২২ বছর লিভ ইন! ‘শারীরিক সুখ’ দিতে পারেননি দীপঙ্কর, মা হওয়া নিয়ে কী বলেছিলেন দোলন

    অনুরাগের ছোঁয়ার শ্যুটুং চলাকালীন সেটে তাঁদের খুনসুটি, সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট দেখতে পেতেন দর্শক, যা এখন খুব মিস করছেন ‘সূর্য-দীপা’ জুটির ভক্তরা। আদৌ কি কোনো প্রেম ছিল দুজনের? একসঙ্গে কাজ করতে করতে গিয়ে মন দিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা একে-অপরকে? নাকি সবটাই জল্পনা?

    সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই নিয়ে মুখ খুললেন ‘দীপা’ স্বস্তিকা। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘এসব শুনে আমরা হাসতাম, আর কী বা করতে পারি! দেখো বন্ধুত্বটাকে কেউ যদি প্রেম হিসেবে ছড়ায়, আমরা আর কী বা করতে পারি। খুব ভালো একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সেটা যদি কেউ প্রেম বলে, আমরা কী বলব। রিয়্যাক্টটা তো ওভাবেই করতে হবে। ভাবলে ভাবুক, কী আর করা যাবে’!

    আরও পড়ুন: ‘আমরা বাড়ির লোকেরাও…’! তাপস পালের ‘ছেলে ঢুকিয়ে দেব, রেপ করে চলে যাবে’ মন্তব্য নিয়ে কী বলেছিলেন বউ নন্দিনী

    কীভাবে ছড়ায় এসব প্রশ্নে স্বস্তিকা বলেন, ‘জানি না কারা ছড়ায়। কাজের ওখান থেকে হতে পারে। বা আমরা অ্যাওয়ার্ড শো-তে যেতাম, আড্ডা দিতাম, ঘুরতে যেতাম, ডিনারে যেতাম সবাই মিলে। সেটা থেকেও হতে পারে… ওই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা, ওই যে জেলিংটা কারও চোখে পড়ে গিয়েছিল হয়তো।’

    তবে স্বস্তিকা ও দিব্যজ্যোতির সম্পর্কের নানা পরত চোখে পড়েছে তাঁর ভক্তদের। মাঝে একে-অপরকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আনফলো পর্যন্ত করে দিয়েছিলেন। শোনা যায়, মন কষাকষি হয়েছিল। তবে তা বাড়তে দেননি কোনো পক্ষই। মিটিয়ে নেন। দিব্যজ্যোতি এক সাক্ষাৎকারে এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘দুটো বাসন যদি এক জায়গায় থাকে তাহলে তো খোটাখুটি লাগবেই’।

    News/Entertainment/Swastika-Dibyojyoti: ‘আমরা আড্ডা দিতাম, ঘুরতে যেতাম…’! দিব্যজ্যোতির সঙ্গে প্রেম ছিল, নাকি সবটই রটনা? জবাব স্বস্তিকার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes