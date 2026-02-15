Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রণবীর সরে আসার পর শাহরুখ বা হৃত্বিক নন এই অভিনেতাই 'ডন' হবেন 'ডন ৩'-তে?

    ফারহান আখতার পরিচালিত ‘ডন ৩’ নিয়ে চর্চার শেষ নেই। ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে ফারহান তাঁর ছবির জন্য একজন নতুন অভিনেতাকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি শাহরুখ খান নন। জানেন তিনি কে?

    Published on: Feb 15, 2026 7:22 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ফারহান আখতার পরিচালিত ‘ডন ৩’ নিয়ে চর্চার শেষ নেই। সম্প্রতি শোনা গিয়েছিল যে, সৃজনশীল মতপার্থক্যের কারণে রণবীর সিং ছবিটি থেকে সরে এসেছেন। ফারহান এবং তাঁর কোম্পানি অভিনেতার কাছ থেকে ৪০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে ফারহান তাঁর ছবির জন্য একজন নতুন অভিনেতাকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি শাহরুখ খান নন। জানেন তিনি কে?

    রণবীর সরে আসার পর শাহরুখ বা হৃত্বিক নন এই অভিনেতাই 'ডন' হবেন 'ডন ৩'-তে?
    রণবীর সরে আসার পর শাহরুখ বা হৃত্বিক নন এই অভিনেতাই 'ডন' হবেন 'ডন ৩'-তে?

    আরও পড়ন: আগের দিন থেকে নিরামিষ খাওয়া, উপোস-সহ আর কী কী নিয়ম মেনে শিবরাত্রি পালন করেন দিব্যজ্যোতি?

    রণবীর সিং প্রজেক্ট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর, ফারহান খান আবার 'ডন' চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শাহরুখ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বলে খবর পাওয়া যায়। তবে, ডেকান ক্রনিকলের মতে, রণবীরের প্রস্থানের পর শাহরুখ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। বরং তিনি নিজেই এই আইকনিক চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রণবীর সিং ছবিটি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ফারহান কখনও শাহরুখ খান বা অন্য কোনও অভিনেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। ফারহান নিজেই এতে ডনের চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ফারহান ছবিটি পরিচালনা নাও করতে পারেন। তাকে কেবল ডনের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যেতে পারে।

    আসলে, সম্প্রতি শোনা গিয়েছে যে, রণবীর ‘ডন ৩’-এর চিত্রনাট্যে পরিবর্তন আনতে চান। অভিনেতার মতে, তিনি চিত্রনাট্য নিয়ে খুশি ছিলেন না এবং নির্মাতাদের পরিবর্তন আনতে বলছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুরোধ গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়নি। রণবীরের মতে, ‘ডন ৩’-তে অভিনয় করার পরেও, হৃতিক রোশনকে এই চরিত্রের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু, ‘ধুরন্ধর’-এর সাফল্যের পর, ফারহান এবং তাঁর টিম আবার রণবীরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অভিনেতার এই অভিযোগের পর, ফারহান আখতারের কোম্পানি তাঁর থেকে ৪০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। কিন্তু রণবীর ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন না। এখন, সিল্টের প্রযোজক দু'জনের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করছেন।

    আরও পড়ন: বিয়ের পর প্রথম শিবরাত্রি মধুমিতার, কীভাবে পালন করবেন? জানালেন HT Bangla-কে

    প্রসঙ্গত, প্রায় দুই বছর আগে ফারহান আখতার রণবীর সিংয়ের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনিই হবেন নতুন ‘ডন’। ‘ডন ৩’-তে রণবীরকে দেখা ভক্তদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা হত। অভিনেতা তার চরিত্রের জন্য প্রস্তুতিও নিচ্ছিলেন, কিন্তু শ্যুটিংয়ের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। 'ধুরন্ধর'-এর সাফল্যের পর খবর আসে যে রণবীর ‘ডন ৩’ ছেড়ে চলে গেছেন। শাহরুখ এবং হৃতিক রোশনের নামও উল্লেখ করা হয়েছিল।

    News/Entertainment/রণবীর সরে আসার পর শাহরুখ বা হৃত্বিক নন এই অভিনেতাই 'ডন' হবেন 'ডন ৩'-তে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes