    Varun Dhawan: অনুমতি না নিয়েই যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে ছবি, দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বরুণ ধাওয়ান

    May 30, 2026, 17:56:18 IST
    By Swati Das Banerjee
    Varun Dhawan: ডিজিটাল জগতে তাঁর অনুমতি ছাড়া যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে ছবি এবং ভিডিও, এই অভিযোগ নিয়ে এবার দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান। যদিও এই প্রথমবার নয়, এর আগে একাধিক তারকা আদালতের দায়িত্ব হয়েছেন এই বিষয় নিয়ে।

    দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বরুণ ধাওয়ান

    বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্মে অভিনেতার নাম, ছবি, কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হচ্ছে, যা নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন বরুণ। ইন্ডিয়া টুডের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, অনুমতি ছাড়া তাঁর পরিচয় ব্যবহার করার অভিযোগে অভিযুক্ত চিহ্নিত এবং অপরিচিত উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই অভিযোগ দায়ের করেছেন বরুণ।

    বিগত বেশ কিছু মাসে সলমন খান, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন, কাজল, অভিষেক বচ্চন, বিবেক ওবেরয় এবং আল্লু অর্জুন সহ একাধিক তারকারা ঠিক একই ভাবে আদালতের থেকে সুরক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হলো বরুণের নাম।

    যেহেতু বর্তমান সমাজে উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা অনলাইনে যে কোনও ব্যক্তির পরিচয় নকল করা সম্ভব এবং যার ফলে অনৈতিক কাজকর্ম করা আরও অনেক বেশি সহজ হয়ে উঠেছে তাই আগেভাগেই নিজেদের ব্যক্তিত্ব রক্ষার্থে আইনের সাহায্য নিয়েছেন তারকারা।

    প্রসঙ্গত, কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পাবে বরুনের আগামী ছবি ‘হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’। এই ছবিতে বরুনের সঙ্গে অভিনয় করবেন পূজা হেগড়ে, মৃণাল ঠাকুর। এই সিনেমাটি ডেভিড ধাওয়ানের শেষ পরিচালিত ছবি হতে চলেছে। সম্প্রতি ছবির ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে এবং এখন ছবির মুক্তির অপেক্ষা করা হচ্ছে। তবে ছবিটি থিয়েটারে পৌঁছানোর আগে এর OTT স্ট্রিমিংয়ের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

    কোন প্ল্যাটফর্মে এবং কবে দেখা যাবে?

    ছবিটি ৫ জুন ২০২৬-এ থিয়েটারে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ছবির প্রচারণামূলক উপকরণের অনুযায়ী ছবিটি থিয়েটার মুক্তির পর জি ৫-এ স্ট্রিম হবে। তবে নির্মাতারা এখনও ডিজিটাল প্রিমিয়ার তারিখ ঘোষণা করেননি। তবে এখন পর্যন্ত যে প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে, তাতে কোনও ছবিই থিয়েটার মুক্তির ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে OTT-তে পৌঁছে যায়। এ অবস্থায় ধারণা করা হচ্ছে যে বরুণ ধাওয়ানের ছবি 'এ জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' ১৫ থেকে ৩০ জুলাই-এর মধ্যে জি ৫-এ প্রিমিয়ার হতে পারে।

