ফের ভূতের ছবিতে দেখা যাবে বরুণকে, যশ রাজ ফিল্মসের প্রযোজিত ছবির পরিচালক কে?
চিরকালই রোমান্টিক ছবি প্রযোজনা করেছে যশ রাজ ফিল্মস। কিন্তু এবার একদম অন্যরকম রাস্তায় হাঁটতে চলেছে এই প্রযোজনা সংস্থা। এই প্রথম ভুতুড়ে ছবি প্রযোজনা করতে চলেছে এই প্রযোজনা সংস্থাটি। এই ছবিতেই এবার অভিনয় করতে চলেছেন বরুণ ধাওয়ান। পরিচালক অভয় পান্নু।
চিরকালই রোমান্টিক ছবি প্রযোজনা করেছে যশ রাজ ফিল্মস। কিন্তু এবার একদম অন্যরকম রাস্তায় হাঁটতে চলেছে এই প্রযোজনা সংস্থা। এই প্রথম ভুতুড়ে ছবি প্রযোজনা করতে চলেছে এই প্রযোজনা সংস্থাটি। এই ছবিতেই এবার অভিনয় করতে চলেছেন বরুণ ধাওয়ান। পরিচালক অভয় পান্নু।
ছবির নাম এখনো ঠিক হয়নি। তবে ছবিটি মুক্তি পাবে ২০১৮ সালের ৩১ মার্চ। এখনো পর্যন্ত প্রেমের গল্প বা স্পাই ইউনিভার্স ছবি তৈরি করেছে এই প্রযোজনা সংস্থা তবে এবার একদম অন্যরকম ছবি উপহার দিতে চলেছে প্রযোজনা সংস্থাটি।
‘সুই ধাগা’-র পর দ্বিতীয়বারের মতো ওয়াইআরএফ-এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন বরুণ, তবে এবার তাঁকে এমন একটি জনরায় দেখা যাবে যা তিনি আগে কখনও করেননি। ছবিটির প্রযোজনা করছেন আদিত্য চোপড়া এবং এটি প্রযোজনা করবেন ওয়াইআরএফ-এর সিইও অক্ষয় বিধানি। নির্মাতারা এখনও ছবির গল্প এবং বাকি কলাকুশলীদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি, তবে এই প্রজেক্টটির মাধ্যমে প্রযোজনা সংস্থাটি প্রথমবারের মতো হরর জনরায় কাজ করতে যাচ্ছে।
অভয় পান্নুর ক্যারিয়ারে এই চলচ্চিত্রটি একটি নতুন মাইলফলক। ‘রকেট বয়েজ’ তৈরি করে স্বীকৃতি পাওয়ার পর, তিনি এখন পরিচালক হিসেবে তার প্রথম থিয়েট্রিকাল ফিচার ফিল্মের মাধ্যমে স্ট্রিমিং থেকে বড় পর্দায় পা রাখছেন।
২০২৬ সালে বরুণ ‘বর্ডার ২’ এবং ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-এর মতো বিভিন্ন ধরনের ছবিতে কাজ করেছেন। অনুরাগ সিং পরিচালিত ‘বর্ডার ২’ ছবিতে বরুণের সঙ্গে সানি দেওল, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেঠি অভিনয় করেন। ছবিটি ২৩শে জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় এবং এতে তিনি হোশিয়ার সিং-এর চরিত্রে অভিনয় করেন।
YRF-এর সর্বশেষ রিলিজ
যশ রাজ ফিল্মসের শেষ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির মধ্যে রয়েছে ওয়ার ২, (অভিনয়েহৃতিক রোশন, জুনিয়র এনটিআর এবং কিয়ারা আদভানি অভিনীত) এবং সাইয়ারা (অভিনয়ে অহন পান্ডে এবং অনিত পাদ্দা)। এই প্রযোজনা সংস্থার অধীনে এই বছর মুক্তি পেয়েছে মর্দানি ৩, আলফা।
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