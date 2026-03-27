'আমাদের জীবনকে…', বিয়ের একমাস পূর্ণ হতেই বিশেষ বার্তা রশ্মিকা-বিজয়ের!

'আমাদের জীবনকে…', বিয়ের একমাস পূর্ণ হতেই বিশেষ বার্তা রশ্মিকা-বিজয়ের!
বৃহস্পতিবার রশ্মিকা মন্দনা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডার বিয়ের এক মাস পূর্ণ হল। এই বিশেষ দিনে, তারকা দম্পতি ভক্তদের সঙ্গে তাঁদের বিয়ের কিছু স্মৃতি ভাগ করে নিয়েছেন। তাঁরা তাদের নিজের নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ছবি শেয়ার করেছেন।
বৃহস্পতিবার রশ্মিকা মন্দনা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডার বিয়ের এক মাস পূর্ণ হল। এই বিশেষ দিনে, তারকা দম্পতি ভক্তদের সঙ্গে তাঁদের বিয়ের কিছু স্মৃতি ভাগ করে নিয়েছেন। তাঁরা তাদের নিজের নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ছবি শেয়ার করেছেন।
আরও পড়ুন: 'কুহেলি'র ফার্স্ট লুকে নজরকাড়া সুস্মিতা, ঋদ্ধিমা, অঙ্গনা! কবে মুক্তি পাবে এই সিরিজ?
বিজয় কী বিশেষ বার্তা লিখেছিলেন?
ছবিগুলো শেয়ার করে রশ্মিকা লিখেছেন, ‘আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে এরই মধ্যে এক মাস হয়ে গেল। বিয়ে করাটা একটা স্বপ্ন ছিল, আর এখন এক মাস হয়ে গেল। কিন্তু এই নারীদের সাহায্যেই সব কিছু সম্ভব হয়েছে। আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।’
রশ্মিকা এই নোটটি ঐশ্বর্য কোল্লা, প্রিয়া মাসান্টি এবং অর্পিতাকে উৎসর্গ করেছেন। রশ্মিকা জানিয়েছেন যে তাঁরা অভিনেত্রীকে বলেছিলেন, ‘এই দিনগুলো তোমার, শুধু উপভোগ করো আর মজা করো। আমরা ঠিক তাই করেছি। তোমরা সবাই না থাকলে এই বিয়েটা এতটা চমৎকার হতো না।’
আরও পড়ুন: আদরে মুড়ে অঙ্কিতাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ড্রামার প্রেমিকের, ভালোবেসে কী নামে ডাকেন?
বিজয় কী বিশেষ বার্তা লিখেছিলেন?
বিজয় লিখেছেন, ‘এক মাস হয়ে গেল। আমাদের সবার জীবনেই বড় মুহূর্ত আসে, এবং আমরা সবাই কোনও না কোনও সময়ে সেই পর্যায়ে পৌঁছাব। এখন যেহেতু রুশি এবং আমি কাজে ফিরতে চলেছি, আমি সেই নারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যাঁরা আমাদের জীবনকে এত সুন্দর করে তুলেছেন।’ বিজয় অর্পিতা, ঐশ্বর্য এবং প্রিয়াকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, বিজয় ও রশ্মিকা ২৬ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হয়েছিলেন। বিয়ের আগে বর ও কনের বাড়ির সকলে একসঙ্গে কিছু প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠান অংশ করেছিলেন।
বিজয় এবং রশ্মিকা 'গীতা গোবিন্দম' ও 'ডিয়ার কমরেড' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সাত বছর প্রেম করার পর, তাঁরা বিয়ের ঘোষণা করেন। তাঁরা তাঁদের বিয়ের বিশেষ ট্যাগলাইন হিসেবে দিয়েছিলেন 'দ্য ওয়েডিং অফ বিরোশ'।
এবার দু'জনকে একসঙ্গে দেখা যাবে 'রণবল্লী' ছবিতে। এই পিরিয়ড ড্রামাটি পরিচালনা করেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন। ছবিটি আগামী ১১ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। বিয়ের কিছুদিন পর, নির্মাতারা ছবিটির একটি রোমান্টিক গান শেয়ার করে ভক্তদের একটি বিশেষ উপহার দিয়েছেন।
এই সিনেমাটি ছাড়াও রশ্মিকাকে শহীদ কাপুর ও কৃতি স্যাননের সঙ্গে 'ককটেল ২'-তে দেখা যাবে।