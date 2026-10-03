'ডিজিটাল যৌন নিপীড়নের সমতুল্য’, জুনিয়র এনটিআর-জাহ্নবীর গানের দৃশ্য বিকৃত প্রসঙ্গে বিজয়

'ডিজিটাল যৌন নিপীড়নের সমতুল্য’, জুনিয়র এনটিআর-জাহ্নবীর গানের দৃশ্য বিকৃত প্রসঙ্গে বিজয়
গত কয়েকদিন ধরে এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ ‘চুট্টামাল্লে’ গানটির একটি বিকৃত, এআই-নির্মিত ডিপফেক ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দেবারা’ ছবির জুনিয়র এনটিআর এবং জাহ্নবী কাপুরকে দেখা যাচ্ছে ।
গত কয়েকদিন ধরে এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ ‘চুট্টামাল্লে’ গানটির একটি বিকৃত, এআই-নির্মিত ডিপফেক ভিডিও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে ২০২৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দেবারা’ ছবির জুনিয়র এনটিআর এবং জাহ্নবী কাপুরকে দেখা যাচ্ছে । শনিবার, জুনিয়র এনটিআর এই বিষয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং একজন নারীকে সম্ভাব্য সবচেয়ে অবমাননাকর উপায়ে অসম্মান করার জন্য এআই-এর অপব্যবহারের নিন্দা করেছেন।
বিজয় দেবেরাকোন্ডা যা বলেছেন
এবার অভিনেতা বিজয় দেবেরাকোন্ডা এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং জুনিয়র এনটিআর-কে সমর্থন করেছেন। জুনিয়র এনটিআর-এর প্রাক্তন প্রেমিকার বিষয়ে করা বিবৃতিটি পুনরায় পোস্ট করে বিজয় লিখেছেন, ‘আমরা একেবারে নীচ স্তরে নেমে গেছি। এর জন্য যে বা যারা দায়ী, তাদের ছাড় দেওয়া উচিত নয়। তাদের অবশ্যই সম্ভাব্য কঠোরতম আইনি পরিণতির মুখোমুখি করতে হবে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। আমরা এই বিষয়টি ছেড়ে দিতে পারি না।’
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তিনি আরও বলেন, ‘আমরা কবে থেকে একে অপরের প্রতি এতটা অনুভূতিহীন হয়ে গেলাম? কী ধরনের অভিভাবকত্ব চলছে? আমরা কী ধরনের সমাজে বাস করছি? যেখানে আমরা একে অপরকে হেয় করে আনন্দ পাই? এমন এক সময়ে যখন সারা বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কীভাবে জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে এবং চাকরি কেড়ে নিচ্ছে তা নিয়ে বিতর্ক ও আতঙ্কে ভুগছে, তখন এই নির্বোধরা সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করে চরম বাজে কাজ করছে। এটি ডিজিটাল যৌন নিপীড়নের সমতুল্য। আইনকে অবশ্যই এ ধরনের কাজকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।'
কী বলেছেন জুনিয়র এনটিআর?
এর আগে, জুনিয়র এনটিআর একটি বিবৃতিতে লিখেছিলেন, 'জঘন্য, অসুস্থ এবং নির্লজ্জ। যে দেশে নারীদের মা ও দেবীরূপে পূজা করা হয়, যেখানে 'মাতৃদেব ভব' শুধু একটি কথার কথা নয়, বরং আমাদের সংস্কৃতির অংশ, সেখানে কিছু মানুষ এতটাই নিচে নেমে গেছে যে তারা একজন নারীকে সম্ভাব্য সবচেয়ে অবমাননাকর উপায়ে অসম্মান করার জন্য এআই ব্যবহার করছে। এআই ব্যবহার করে এমন জঘন্য কিছু তৈরি করাটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো লজ্জাজনক।'
তিনি আরও বলেন, ‘এই বিকৃত চুট্টামাল্লে ভিডিওর পেছনের বদমাশদের বলছি, আমি তোমাদের কাউকেই ছাড়ব না। যারা এটি তৈরি করেছে এবং যারা এটি ছড়াচ্ছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সব ধরনের আইনি ব্যবস্থা নেব। অনুগ্রহ করে এই ধরনের বিষয়বস্তু দেখবেন না, শেয়ার করবেন না বা এতে অংশগ্রহণ করবেন না। আজ হয়তো অন্য কেউ। কাল হতে পারে আপনার মা, বোন, স্ত্রী বা কন্যা।’
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‘এটি একটি গুরুতর বিষয়, এবং আমি সমস্ত রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারকে এআই-এর অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে এবং কড়া নিয়মকানুন প্রণয়ন করতে আহ্বান জানাচ্ছি।’ বলেন অভিনেতা।
আরও বিস্তারিত
গানটি ২০২৪ সালে মুক্তি পায়। গানটির সুর করেছেন অনিরুদ্ধ রবিচন্দর। তেলুগুতে গানটির নাম ‘চুট্টামাল্লে’, হিন্দিতে ‘ধীরে ধীরে’, তামিলে ‘পাত্তাভাইক্কুম’, কন্নড় ভাষায় ‘স্বাথিমুত্তে সিক্কাঙ্গাইথে’ এবং মালয়ালমে ‘কান্নিনাথান কামানোত্তম’। গানটির কোরিওগ্রাফি করেছেন বস্কো মার্টিস এবং কণ্ঠ দিয়েছেন শিল্পা রাও। ৩ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড দীর্ঘ এই সুরের গানটিতে জাহ্নবীকে ঐতিহ্যবাহী পোশাকে দেখা যায়, অন্যদিকে জুনিয়র এনটিআরকে আরও আধুনিক পোশাকে দেখা যায়। এতে তাদের একটি সমুদ্র সৈকতে প্রেম করতে দেখা যায়, যেখানে জাহ্নবীর চরিত্র থাঙ্গাম জুনিয়র এনটিআরের চরিত্রের প্রেমে কতটা পড়েছে তা নিয়ে গান গায়।