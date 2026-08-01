কাস্টিং কাউচ থেকে প্রস্তাব প্রত্যাখান, কোন স্ট্রাগলের কথা শোনালেন বিজয়

কাস্টিং কাউচ থেকে প্রস্তাব প্রত্যাখান, কোন স্ট্রাগলের কথা শোনালেন বিজয়
গালি বয় থেকে শুরু করে ডার্লিং, একের পর এক অসাধারণ ছবিতে অভিনয় করেছেন বিজয় বর্মা। যে কোনও চরিত্রেই তিনি ভীষণভাবে সাবলীল। তবে আজ তিনি যে সফলতার শীর্ষে রয়েছেন সেই জায়গায় আসতে কিন্তু সময় লেগেছে অনেকটাই। যখন তিনি প্রথম ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলেন, সেই সময় কাস্টিং কাউচেরও শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে।
‘গলি বয়’ থেকে শুরু করে ‘ডার্লিং’, একের পর এক অসাধারণ ছবিতে অভিনয় করেছেন বিজয় বর্মা। যে কোনও চরিত্রেই তিনি ভীষণভাবে সাবলীল। তবে আজ তিনি যে সফলতার শীর্ষে রয়েছেন সেই জায়গায় আসতে কিন্তু সময় লেগেছে অনেকটাই। যখন তিনি প্রথম ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছিলেন, সেই সময় কাস্টিং কাউচেরও শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে।
সম্প্রতি প্রখর গুপ্ত ইউটিউব চ্যানেলকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বিজয় বলেন, ‘আমি তখন হায়দরাবাদে মডেলিং করার চেষ্টা করছিলাম। খুবই ছোট একটা কাজ ছিল কিন্তু সেই সময় একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। আমার কো-অর্ডিনেটর আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা শুরু করেন। আমার গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিছুদিনের জন্য আমি ভীষণভাবে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম কিন্তু পরে আমার মনে হয়েছিল যে যদি আমাকে সফল হতে হয় তাহলে এমন পরিস্থিতির মধ্যে আমাকে বারবার যেতে হবে এবং আমাকে শক্ত থাকতে হবে।’
অভিনয়কে যখন বিজয় পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই সময় হায়দরাবাদের স্কুল অফ অ্যাক্টিং নামে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ওই প্রতিষ্ঠান থেকে বলা হয়, অভিনয় একদিনের কাজ নয়। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফলাফল। এরপর বিজয় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে আবেদন করেন, কিন্তু সেখানেও তাঁকে নেওয়া হয় না। তবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তিনি সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান এবং রাজকুমার রাও এবং জয়দীপ আহলাওতের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে পড়াশোনা করার সুযোগ পান।
বিজয়ের চলচ্চিত্র
কাজের ফ্রন্টে, বিজয় ভার্মাকে শেষ দেখা গিয়েছিল বিভু পুরীর পরিচালনায় গুস্তাখ ইশক-এ। ছবিটিতে নাসিরুদ্দিন শাহ , ফাতিমা সানা শেখ এবং শারিব হাশমিও অভিনয় করেছিলেন এবং ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার চলচ্চিত্র প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল।
অতি সম্প্রতি বিজয়কে ‘মটকা কিং’ ওয়েব সিরিজে দেখা গেছে, যেখানে একজন সাধারণ ও উদ্যমী তুলা ব্যবসায়ীর ‘মটকা’ নামে একটি নতুন জুয়ার খেলা তৈরি করার মাধ্যমে এক শক্তিশালী জুয়া ডনে রূপান্তরিত হওয়ার গল্প তুলে ধরা হয়েছে।
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