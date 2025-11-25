Pak attacks Afghanistan: ফোকাসে আফগান জামাত?পেশাওয়ারে হামলার পরই আফগানিস্তানে হানা পাকিস্তানের! মৃত বহু শিশু

Edit Profile
    Pak attacks Afghanistan: ফোকাসে আফগান জামাত?পেশাওয়ারে হামলার পরই আফগানিস্তানে হানা পাকিস্তানের! মৃত বহু শিশু

    আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালাল পাকিস্তান। যার জেরে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

    Published on: Nov 25, 2025 10:14 AM IST
    By Sritama Mitra
    সদ্য ভারতের ৫ দিনের সফরে এসেছেন আফগান মন্ত্রী আলহাজ নুরউদ্দিন আজিজি। এদিকে, সোমবারই পাকিস্তানের পেশাওয়ারে হয়েছে এক ভয়াবহ হামলা। সেখানে প্যারামিলিটারি ফোর্সের হেডকোয়ার্টারে আত্মঘাতী হানায় একাধিক মৃত্যু হয়। তারপরই আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালাল পাকিস্তান। যার জেরে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

    পেশাওয়ারে হামলার পরই আফগানিস্তানের বহু জায়গায় হানা পাকিস্তানের! মৃত একাধিক (AFP)
    জানা গিয়েছে, আফগানিস্তানের একাধিক জায়গায় পাকিস্তান হামলা চালিয়েছে। তার জেরে আফগানিস্তানের বহু শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আফগানিস্তানের খুনার, পাখতিতা, খোস্ত প্রভিন্সে দেদার বোমাবর্ষণ করেছে পাকিস্তান। যার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে আফগানিস্তানের তালিবান প্রশাসন। তালিবান প্রশাসন জানিয়েছে, বহু নাগরিক এই হামলার জেরে মারা গিয়েছে। একাধিক গোয়েন্দা সূত্রের খবর, পাকিস্তানের এই এয়ারস্ট্রাইক ও বোমাবর্ষণের মূল লক্ষ্য ছিল আফগানিস্তানের জঙ্গি গোষ্ঠী জামাত উল আহরার। মূলত এই জঙ্গি গোষ্ঠীর বসবাস আফগানিস্তানের বারমাল ও পাখতিতা প্রভিন্সে। আর আফগানিস্তানের সেই দুই প্রভিন্সেই হামলা চালিয়েছে মুনিরের সেনা। আফগান মুলুক জুড়ে মধ্যরাতে একাধিক এয়ারস্ট্রাইকের শব্দ শোনা গিয়েছে বলেও অনেকে জানান।

    বহুদিন ধরেই পাকিস্তানে চিন্তার ভাঁজ তৈরি করেছে টিটিপি। ২০২২ সালে একই অঞ্চলে এক বিস্ফোরণে টিটিপির প্রাক্তন নেতা উমর খালিদ খোরাসানি নিহত হন। এর আগে সোমবার পেশোয়ারে ফ্রন্টিয়ার কর্পস (এফসি) সদর দপ্তরে আত্মঘাতী হামলার দায় স্বীকার করেছিল জামাত-উল-আহরার। তারপরই এই আফগানিস্তানের জামাতের ডেরায় গিয়ে হামলা করে পাকিস্তান। তালেবান মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদের উদ্ধৃতি দিয়ে এএফপি জানিয়েছে যে খোস্ত প্রদেশে কমপক্ষে দশজন অসামরিক ব্যক্তি (নয়জন শিশু এবং একজন মহিলা) নিহত হয়েছেন।

    এদিকে, সদ্য ভারতে পা রেখেছেন আফগান মন্ত্রী আলহাজ নুরউদ্দিন আজিজি। তিনি ইতিমধ্যেই ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে দেখা করেছেন। সাক্ষাৎ হয়েছে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে। তিনি ভারতীয় সংস্থাগুলিকে আফগানিস্তানের বিমান পরিষেবা ব্যবসায় বিনিয়োগের বিষয়ে আহ্বান জানান। এছাড়াও, আফগানিস্তানে বিরল খণিজ পদার্থের বিষয়েও ভারতীয় সংস্থাগুলিকে আফগান নিয়ম মেনে ব্যবসায় আহ্বান জানান। এদিকে, ভারতে আফগানদের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল ভিসা খুব শিগগিরই চালু হবে বলে খবর।

