Assam TMC Election Result: অসমে খাতা খুলল তৃণমূলের, ভোট শতাংশের নিরিখে অবশ্য হারল নোটার কাছে
অসমের বিধানসভায় পা রাখতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই নির্বাচনে একটি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। সব মিলিয়ে এই নির্বাচনে মোট ২৩টি আসনে লড়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তার মধ্যে মনদিয়া আসনটি জিতেছে তৃণমূল।
২০২১ সালে ২টি আসনে লড়ে অসমের একটি আসনে জয়ী হয়েছিল সিপিএম। তবে এবার অসমে তারা শূন্য। আর এবার অসমের বিধানসভায় পা রাখতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই নির্বাচনে একটি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। সব মিলিয়ে অসম বিধানসভা নির্বাচনে মোট ২৩টি আসনে লড়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তার মধ্যে মনদিয়া আসনটি জিতেছে তৃণমূল। সেই আসনে কংগ্রেসের আবদুল খালেককে ২৭ হাজার ৫৬১ ভোটে হারান তৃণমূলের শেরমন আলি আহমেদ। তিনি পান ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৮০ ভোট। ভোটের হারের নিরিখে যা ৪৩.০৭ শতাংশ। (আরও পড়ুন: লাখ ভোটের বেশি ব্যবধানে ১টি আসনে জয়ী BJP, ৯০০০০-এর ফারাক ২টিতে, TMC-র সবচেয়ে বড় জয় মেটিয়াবুরুজে)
এদিকে এই মনদিয়া আসনে এআইইউডিএফ পেয়েছে ৪৯ হাজার ১৭৪। এছাড়া বিজেপির বাদল চন্দ্র আর্য্য পান ৯৮০১ ভোট। এআইইউডিএফ-এর ভোট কাটাকাটিতেই এই আসনে তৃণমূলের 'লাভ' হয়ে যায়। এই মনদিয়া আসনটি অসমের ধুবড়ি লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। এই আসনটি একদা এআইইউডিএফ-এর গড় ছিল। ২০২৪ সালে অবশ্য কংগ্রেস মুসলিম অধ্যুষিত এই আসনে জয়ী হয়েছিল।
এদিকে সব মিলিয়ে অসমে তৃণমূলের ভোটের হার ০.৮৯ শতাংশ। সিপিএমের ভোটের ০.৪৭ শতাংশ এবং সিপিআই পেয়েছে ০.০৪ শতাংশ ভোট। সিপিআই(এমএল) লিবারেশন পায় ০.১৩ শতাংশ ভোট। এদিকে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা কোনও আসনে না জিতলেও তারা ১.১৬ শতাংশ ভোট পায়। এদের থেকে বেশি ভোট অবশ্য পড়েছে নোটায়। অসমে নোটা পড়েছে ১.২৩ শতাংশ।
এদিকে আসনের নিরিখে অসমে এবার গেরুয়া ঝড় দেখা যায়। বিজেপি অসমে ৮৯টি আসনে লড়ে একাই ৮২টি আসনে জেতে। কংগ্রেস সেখানে মাত্র ১৯টি আসনে জয়ী হয়। সংখ্যালঘু রাজনীতি করা এআইইউডিএফ মাত্র ২টি আসন পায় এবারের ভোটে। বিজেপির জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ এবং বোড়োল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট ১০টি করে আসন পায়।
