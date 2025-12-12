বাংলাদেশে ভোটের তারিখ ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রার্থীপদ ঘোষণা প্রাক্তন উপদেষ্টা আসিফের, কোন হাইভোল্টেজ আসন?
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে বাংলাদেশে।
হাসিনা-হীন বাংলাদেশে পরবর্তী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার সবেমাত্র ২৪ ঘণ্টাও কাটেনি, তার মধ্যেই এদিন সকালে বড় ঘোষণা করলেন সেদেশের প্রাক্তন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ঘোষণা করে দিলেন নিজের প্রার্থীপদ। তবে তাঁর ঘোষণার সঙ্গে রয়েছে এক টুইস্ট!
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে বাংলাদেশে। আওয়ামী লিগকে ব্রাত্য রেখেই ভোট গ্রহণ করার ঘোষণা করে দিয়েছে বাংলাদেশে ইউনুস সরকার। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এমএম নসিরুদ্দিন বলেন,'এ বারের নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যায় ১২ কোটি ৭৬ লাখের বেশি। প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারেরাও পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।' জানানো হয়েছে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের নির্বাচন এবং গণভোট একই বুথে পৃথক ব্যালটে হবে। এরই মধ্যে শুক্রবার সকালে আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া জানিয়েছেন তিনি নিজে ঢাকা-১০ আসন থেকে ভোট ময়দানে লড়ছেন। তবে রয়েছে এক টুইস্ট। আসিফ এই আসনে স্বতন্ত্রভাবে লড়ছেন। ফলত, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়ে এই ভোটে লড়ছেন না। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ভোটে ঢাকা ১০ এলাকাটি বেশ হাইপ্রোফাইল এলাকা। এই আসনের আওতায় পড়ছে ধানমন্ডি, কলাবাগান, হাজারীবাগ, নিউ মার্কেট এবং কামরাঙ্গীর চরের একাংশ। ফলত এই ভোটে আসিফের লড়াই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে আসিফ জানান, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা নির্ধারণ করার সুযোগ এসেছে দীর্ঘ ১৭ বছর পর… নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ, স্বপ্নের বাস্তবায়ন কঠিন, তবে অসম্ভব নয়… যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিভাজনের রাজনীতি নয়, প্রতিটি নাগরিকের জন্য জনকল্যাণমুখি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, নতুন সামাজিক, রাজনৈতিক ও জিওপলিটিক্যাল বন্দোবস্তের বাস্তবায়ন জরুরি। তিনি ওই পোস্টে সাফ জানিয়েছেন,'এই লড়াই সহজ নয়'।
এককালে ইউনুস সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে থাকা আসিফ নিজের বার্তায় বলেন,'বড় কোনো রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা, অসংখ্য নিবেদিত কর্মী, প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় অর্থ— কোনোটাই আমার নেই।' একটা সময় জল্পনা ছিল যে এনসিপিতে যোগ দিতে পারেন আসিফ, গণঅধিকার পরিষদে যোগ দিয়ে বিএনপি জোটের প্রার্থীও হতে পারেন বলে জল্পনা ছিল। সেই যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে, এবার ভোটের ময়দানে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন ইউনুস সরকারের প্রাক্তন এই উপদেষ্টা।