    Bangladesh Khelafat Majlis: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শিখুন আমাদের থেকে, ভারতকে জ্ঞান বাংলাদেশি মৌলবাদী নেতার

    খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ বলেন, ‘মসজিদ-মাদ্রাসায় হামলা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের নাগরিক অধিকার হরণ এবং সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের ঘটনায় মুসলিম বিশ্ব আজ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।’

    Published on: May 11, 2026 10:21 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে মুসলমানদের ওপর দমন-পীড়নের ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে ঢাকায় পথে নামল বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। ১০ মে ঢাকার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সামনে এই ইস্যুতে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করে তারা। ‘পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ভারতজুড়ে মুসলিম নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাবেশ ও পদযাত্রা’ ব্যানারে আয়োজিত এই কর্মসূচিটি আসরের নমাজের পর শুরু হয়। সেখান থেকে ভারত বিরোধী স্লোগান ওঠে। বক্তারা উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন। (আরও পড়ুন: মুখে হাসি, মনে দুঃখ! শুভেন্দু নিয়ে কটাক্ষ ইউনুস সরকারে উপদেষ্টা থাকা আসিফের)

    খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা জালালুদ্দীন আহমদ বলেন, 'মসজিদ-মাদ্রাসায় হামলা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানদের নাগরিক অধিকার হরণ এবং সাম্প্রদায়িক আগ্রাসনের ঘটনায় মুসলিম বিশ্ব আজ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ভারতের উচিত বাংলাদেশকে অনুসরণ করা। এদেশের মানুষ, বিশেষ করে আলেম-উলামারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে সংখ্যালঘুদের জানমাল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।' যদিও বাংলাদেশে ওই লোখ দেখানো পাহারার পরেও হিন্দুদের বাড়ি পুড়েছে। নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে বহু সংখ্যালঘুকে। মন্দির ভেঙেছে, পুড়েছে। এহেন বাংলাদেশের মৌলবাদী নেতা 'জ্ঞান' দিলেন ভারতকে। (আরও পড়ুন: '২৬ লাখ অবৈধ ভারতীয়কে বাংলাদেশ থেকে বের করতে হবে', যুক্তির নেই বালাই, তবু দফার নেই কো শেষ!)

    বিএনপি সরকারের কঠোর সমালোচনা করে এই নেতা বলেন, 'ভারতে মুসলমানদের ওপর চলমান নিপীড়ন কেবল একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়; এটি মানবতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন। মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ অব্যাহত রাখতে হবে। সরকারকে ভারতীয় তাঁবেদারি পরিহার করে এসব ঘটনায় কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।'

    এদিকে দলটির ঢাকা উত্তর মহানগর শাখার সভাপতি আনোয়ার হোসেন রাজি বলেন, 'ভারতে যা ঘটছে সে সম্পর্কে সত্য তুলে ধরতে আমরা গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার নীরব রয়েছে। আমাদের গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা পালনের এটাই সময়।' উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে পুরনো এবং ভুয়ো ভিডিয়ো দেখিয়ে দাবি করা হচ্ছে, ভারতে নাকি মুসলিমদের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

