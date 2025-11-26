Bumrah and Bavuma: সিরিজ পকেটে পুরে 'বাউনা' মন্তব্যে নাম না করে বুমরাহকে খোঁচা বাভুমার? বললেন…

ইতিহাস গড়ে, ভারতকে লজ্জার হারের মুখে ফেলে ২ টেস্ট ম্যাচের সিরিজ পকেটে পুরে ফেলেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কার্যত ২২ গজে বাভুমা বাহিনীর সামনে কোনও লড়াই-ই দিতে পারেনি গম্ভীরের পন্থ-ক্যাম্প। এদিকে, ম্যাচের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিক প্রশ্নের মাঝে উঠে এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুক্রির এক মন্তব্য। তিনি ভারতকে ‘পায়ের তলায় রাখতে চেয়েছিলাম’ বলে এক বিতর্কিত মন্তব্য করেন। সেই প্রসঙ্গে কোনও শব্দ উল্লেখ না করে বা নাম উল্লেখ না করে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপ্টেন তেম্বা বাভুমা পাল্টা বুমরাহর ‘বাউনা’ মন্তব্যের প্রসঙ্গ তোলেন।
Xhosa ভাষায় ‘তেম্বা’ শব্দের অর্থ হল আশা। এক সাক্ষাৎকারে তেম্বা বাভুমা নিজেই বলেছিলেন আগে,'আমার ঠাকুমা আমার নাম দেন তেম্বা। এই শব্দের মানে আশা।' সত্যিই তিনি তাঁর দলকে যে গর্বের অধ্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন তা দক্ষিণ আফ্রিকার পরবর্তী ক্রিকেট ভবিষ্যতের কাছে বড়সড় ‘আশা’র লক্ষ্য সামনে রাখছে! ১২ টেস্টে তাঁর দল ১১ টিতে জয়ী। ১ টি টেস্ট ড্র। তেম্বার এই দলের বিজয়রথ ইডেনের পর গুয়াহাটির এসিএ স্টেডিয়ামেও থামাতে পারেননি পন্থরা। দক্ষিণ আফ্রিকার এই ক্রিকেট ক্যাপ্টেন তেম্বা বাভুমাকে ঘিরে ইডেন ম্যাচে বুমরাহ ও ভারতীয় টিমের সদস্যদের মধ্যে মাঠে এক ক্রিকেটীয় কথাবার্তা স্টাম্প মাইকে ধরা পড়ে। সেখানে তেম্বা বাভুমাকে ‘বাউনা’ (স্বল্প দৈর্ঘের দেহ বোঝাতে একটি শব্দ বিশেষ) বলে উল্লেখ করতে দেখা যায় বুমরাহর তরফে। বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। এরপর গুয়াহাটি ম্যাচের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার কোচ শুক্রি তাঁদের রণকৌশল নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন,'ভারতকে পায়ের তলায় রাখতে চেয়েছিলাম।' শুক্রির সেই মন্তব্য নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন অনিল কুম্বলে থেকে ডেইল স্টেইন। এরপর বুধবারের প্রেস কনফারেন্সে তেম্বাকে তাঁর কোচের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন,' আজ সকালে কোচের মন্তব্য আমার কাছে এসেছে। আমি খেলায় মনোযোগী ছিলাম এবং তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পাইনি। শুক্রির বয়স প্রায় ৬০ বছর এবং তাঁকে তাঁর মন্তব্যগুলি নিয়ে ভাবতে হবে।'
এরপরই 'বাউনা' মন্তব্য নিয়ে কোনও শব্দ বা নাম উল্লেখ না করে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক বলেন,' কিন্তু এই সিরিজে কিছু জনও সীমা অতিক্রম করেছেন। কোচ সীমা অতিক্রম করেছেন বলছি না, তবে তিনি অবশ্যই এটি নিয়ে ভাববেন।' প্রসঙ্গত, গুয়াহাটি ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকা ৪০৮ রানে জিতে নিয়েছে।
News/News/Bumrah And Bavuma: সিরিজ পকেটে পুরে 'বাউনা' মন্তব্যে নাম না করে বুমরাহকে খোঁচা বাভুমার? বললেন…