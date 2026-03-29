    ভারত মাতা কি জয় ও তেরঙা: কীভাবে রুদ্ধশ্বাস কায়দায় হরমুজ পেরোল ভারতের LPG জাহাজ?

    ভারত মাতা কি জয় ও তেরঙা: কীভাবে রুদ্ধশ্বাস কায়দায় হরমুজ পেরোল ভারতের LPG জাহাজ?

    Published on: Mar 29, 2026 9:59 PM IST
    By Ayan Das
    বর্তমানে লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। বিশেষ করে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহী এবং বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর ক্রমাগত আক্রমণের মুখে বিশ্বের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নিরাপত্তা বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ঠিক এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই হরমুজ প্রণালী (Strait of Hormuz) অতিক্রম করার সময় এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল একটি ভারতীয় এলপিজি (LPG) জাহাজ। সাহসিকতা এবং দেশপ্রেমের নজির গড়ে জাহাজটি যখন সংকীর্ণ এই জলপথ অতিক্রম করছিল, তখন সেখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান। জাহাজের গায়ে সগৌরবে উড়ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা তেরঙ্গা।

    ভারত মাতা কি জয় ও তেরঙা: কীভাবে রুদ্ধশ্বাস কায়দায় হরমুজ পেরোল ভারতের LPG জাহাজ?
    ভারত মাতা কি জয় ও তেরঙা: কীভাবে রুদ্ধশ্বাস কায়দায় হরমুজ পেরোল ভারতের LPG জাহাজ?

    ঘটনার প্রেক্ষাপট ও হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব

    হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত জলপথ। বিশ্বজুড়ে সরবরাহ হওয়া মোট খনিজ তেলের এক-তৃতীয়াংশ এই সরু পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়। একদিকে ইরান এবং অন্যদিকে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত দ্বারা বেষ্টিত এই অঞ্চলটি বর্তমানে অত্যন্ত সংবেদনশীল। এই এলাকায় প্রায়ই পণ্যবাহী জাহাজে ড্রোন হামলা বা অপহরণের ঘটনা ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ দেশের জাহাজ যখন চরম আতঙ্কে এবং পরিচয় গোপন করে এই পথ পার হচ্ছে, তখন ভারতীয় জাহাজটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ বেছে নেয়।

    সাহসিকতার পরিচয়: তেরঙ্গা ও স্লোগান

    ভাইরাল হওয়া তথ্য ও প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় এই এলপিজি ক্যারিয়ারটি যখন হরমুজ প্রণালী দিয়ে এগোচ্ছিল, তখন জাহাজের কর্মীরা জাহাজের ডেক থেকে উচ্চস্বরে 'ভারত মাতা কি জয়' স্লোগান দিতে থাকেন। শুধু তাই নয়, জাহাজের মাস্তুলে ভারতের জাতীয় পতাকা এমনভাবে প্রদর্শন করা হয়েছিল যাতে দূর থেকেও তা স্পষ্ট বোঝা যায়। মূলত কোনো লুকোছাপা নয়, বরং গর্বের সাথে নিজেদের পরিচয় জাহির করেই এই বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে তারা।

    কেন এই কৌশল?

    প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কেবল আবেগ নয়, এর পেছনে একটি শক্তিশালী কৌশলগত দিকও থাকতে পারে। বর্তমানে আরব সাগরে ভারতীয় নৌবাহিনীর (Indian Navy) কড়া নজরদারি এবং শক্ত অবস্থান বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হচ্ছে। লোহিত সাগরে জলদস্যুদের হাত থেকে বিভিন্ন দেশের জাহাজকে যেভাবে ভারতীয় নৌবাহিনী উদ্ধার করেছে, তাতে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের প্রভাব বেড়েছে। সম্ভবত সেই বার্তাটিই দিতে চেয়েছেন জাহাজের কর্মীরা—যে এটি ভারতের জাহাজ এবং এর সাথে ভারতের শক্তি ও সংহতি জড়িয়ে আছে। এই দেশপ্রেমের প্রদর্শন আদতে সম্ভাব্য আক্রমণকারীদের প্রতি একটি পরোক্ষ হুঁশিয়ারি হিসেবেও কাজ করেছে।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন

    এই ঘটনার ভিডিও বা ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। নেটিজেনরা ভারতীয় নাবিকদের এই অকুতোভয় মানসিকতার প্রশংসা করেছেন। অনেকের মতে, এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ভারত এখন আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রক্ষণাত্মক নয়, বরং আত্মবিশ্বাসী। যখন বিশ্বের বড় বড় শক্তির জাহাজগুলি এই পথে চলতে ভয় পাচ্ছে, তখন ভারতীয় জাহাজের এই সাহসিকতা প্রতিটি ভারতীয়র বুক গর্বে ভরিয়ে দিয়েছে।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

