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Jammu and Kashmir Vande Mataram Row: পুরো বন্দে মাতরম কেন গাইলেন আবদুল্লারা? খেপে গেল কংগ্রেস, BJP বলল ‘মুসলিম লিগ’

Jammu and Kashmir Vande Mataram Row: পুরো বন্দে মাতরম গাওয়া নিয়ে বিতর্ক শুরু হল জম্মু ও কাশ্মীরে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ফারুক আবদুল্লা উঠে দাঁড়ান। তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল কংগ্রেস।

Published on: Sep 9, 2026, 11:15:01 IST
By Ayan Das
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Jammu and Kashmir Vande Mataram Row: পুরো বন্দে মাতরম গাওয়া নিয়ে ওমর আবদুল্লাদের উপরে চটে গেল কংগ্রেস। সোমবার জম্মু ও কাশ্মীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সময় পুরো বন্দে মাতরম গাওয়া হয়। সেইসময় উঠেও দাঁড়ান জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ফারুক আবদুল্লা। আর তাতেই জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোটের সহযোগী দলের বিরুদ্ধে উষ্মাপ্রকাশ করেছে কংগ্রেস। শতাব্দীপ্রাচীন দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, সহযোগী দলগুলি যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিচার-বিবেচনাকে সম্মান করবে, সেই আশা করা হয়।

পুরো বন্দে মাতরম গাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ফারুক আবদুল্লা উঠে দাঁড়ান। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
পুরো বন্দে মাতরম গাওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ফারুক আবদুল্লা উঠে দাঁড়ান। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

'স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়'

জম্মু ও কাশ্মীরের অনুষ্ঠানে পুরো বন্দে মাতরম গাওয়ার ভিডিয়ো পোস্ট করে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল বলেছেন, 'ভারতের জন্য আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে সমন্বয়বাদী ও বহুত্ববাদী আদর্শের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার সঙ্গে বন্দে মাতরমের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ খুব একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের জন্য, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, মৌলানা আজাদ, সরোজিনী নাইডু এবং জেবি সিদ্ধান্ত সর্বোপরি রয়ে গিয়েছে।'

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‘সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই…’, দাবি কংগ্রেসের

সেইসঙ্গে কংগ্রেস নেতা বলেন, ‘শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে আমরা আমাদের জোটসঙ্গী দলকে আহ্বান জানাই যেন তারা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং এই সুন্দর ও ঐতিহাসিক গানের কেবল সেই সংস্করণই গাওয়ার ক্ষেত্রে উঠে দাঁড়ান, যা তাঁরাই (স্বাধীনতা সংগ্রামী) বেছে নিয়েছিলেন। ওই গানকে সাম্প্রদায়িকতার হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই সচেতনভাবে সেই সংস্করণ নির্বাচন করা হয়েছিল। আর সাম্প্রদায়িকতার সেই ঝুঁকি আজও ততটাই বাস্তব, যতটা তা অতীতে ছিল।’

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কিছু চাপিয়ে দিতে পারেন না, পালটা আবদুল্লাদের দলের

আর কংগ্রেসের সেই আহ্বানের প্রেক্ষিতে পালটা কড়া জবাব দিয়েছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। জম্মু ও কাশ্মীরের দলের নেতা বশির আহমেদ বলেছেন, 'জোটসঙ্গী দল হিসেবে আপনি নির্ধারণ করতে পারেন যে (বন্দে মাতরমের পুরোটা) গাওয়া হবে কিন বা কতটা গাওয়া হবে। বেণুগোপালের টুইট করার অধিকার আছে। কিন্তু কোনও কিছু চাপিয়ে দিতে পারেন না। এটা মানুষের পছন্দের বিষয়। আমরা মানুষের উপরে কোনও কিছু চাপিয়ে দেওয়ার পরিপন্থী।'

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একবিংশ শতাব্দীর মুসলিম লিগ হল কংগ্রেস, কটাক্ষ বিজেপির

সেই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসকে নিশানা করেছে বিজেপি। যে কংগ্রেস গত মাসে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ১৯৩৭ সালের রেজোলিউশন মেনে দলের যাবতীয় অনুষ্ঠানে বন্দে মাতরমের দুটি স্তবক গাওয়া হবে। তা নিয়ে হাত শিবিরকে আক্রমণ শানিয়ে বিজেপি সাংসদ সুধাংশু ত্রিবেদী দাবি করেছেন, কংগ্রেস যে একবিংশ শতাব্দীর মুসলিম লিগে পরিণত হয়েছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

  • Ayan Das
    ABOUT THE AUTHOR
    Ayan Das

    অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

Home/News/Jammu And Kashmir Vande Mataram Row: পুরো বন্দে মাতরম কেন গাইলেন আবদুল্লারা? খেপে গেল কংগ্রেস, BJP বলল ‘মুসলিম লিগ’
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