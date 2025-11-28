US Shooting:হোয়াইট হাউসের কাছে গুলি চালনাকাণ্ডে ১ ন্যাশনাল গার্ডের মৃত্যু, ১৯ দেশের গ্রিন কার্ড রিভিউর পথে ট্রাম্প সরকার

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, বুধবার হোয়াইট হাউজের কাছে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া ন্যাশনাল গার্ডের যে দুই সেনাকে গুলি করা হয়, তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু করা হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছেন, ‘পশ্চিম ভার্জিনিয়ার সারাহ বেকস্ট্রম, যাঁরা আমাদের রক্ষী… তাঁদের কথা বলছি…তাঁদের মধ্যে একজন, অত্যন্ত সম্মানিত, তরুণ, দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব ... তিনি সবেমাত্র মারা গিয়েছেন। তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ন্যাশনাল গার্ডের অন্য আরও এক গুলিবিদ্ধ সেনা সদস্যের শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ এবং তিনি 'জীবনের জন্য লড়াই করছেন'। ট্রাম্প বলেন, ‘আশা করি, আমরা তাঁর বিষয়ে আরও ভালো খবর পাব।’ ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্যাট্রিক মরিসিও এক্স-এ একটি পোস্টের মাধ্যমে সারার মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার এক হোয়াইট হাউসের কাছে এক গুলি চলনার ঘটনা ঘটে। গোটা ঘটনায় সন্দেহের কেন্দ্রে রয়েছে এক আফগান নাগরিক। জানা গিয়েছে, ব্যক্তির নাম রামাল্লা লাকানওয়াল।তাঁর বয়স ২৯ বলে জানা গিয়েছে। বেশ কিছু রিপোর্টের দাবি, আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা থাকাকালীন রামাল্লা মার্কিন ফৌজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। এমনকি এও দাবি করা হচ্ছে যে, রামাল্লা সিআইএ-র সঙ্গেও জড়িত। এদিকে, ডিসিতে গুলি চালনার ঘটনাকে সন্ত্রাসের আখ্যা দিয়েছে মার্কিন মুলুক। অন্যদিকে, এই গুলি চালনায় ন্যাশনাল গার্ডের মৃত্যুর পরই ১৯ দেশের গ্রিন কার্ড পর্যালোচনার (রিভিউ) পথে হেঁটেছে ট্রাম্প সরকার।
মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা, আফগান নাগরিকদের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিবাসন অনুরোধ তাত্ক্ষণিক এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা করেছে। এখন, নতুন আদেশে বলা হয়েছে যে ১৯ টি দেশের গ্রিন কার্ডধারীদের তাদের নথি পর্যালোচনা করা হবে। ১৯টি দেশ হল- আফগানিস্তান, বার্মা, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, নিরক্ষীয় গিনি, ইরিত্রিয়া, হাইতি, ইরান, লিবিয়া, সোমালিয়া, সুদান, ইয়েমেন, বুরুন্ডি, কিউবা, লাওস, সিয়েরা লিওন, টোগো, তুর্কমেনিস্তান এবং ভেনেজুয়েলা।
এদিকে, হোয়াইট হাউসের কাছে গুলি চালনা কাণ্ডে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ২৯ বছর বয়সী রহমানউল্লাহ লাকানওয়াল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে একজন আফগান নাগরিক, যে বাইডেন প্রশাসনের অধীনে ‘অপারেশন অ্যালাইস ওয়েলকামের’ মাধ্যমে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল। গণমাধ্যমকে সম্বোধন করতে গিয়ে ট্রাম্প এই হামলা নিয়ে বাইডেন প্রশাসনকে আক্রমণ করৈন। তিনি বলেন, ‘আপনি জানেন যে ডিএইচএস নিশ্চিত করেছে যে সন্দেহভাজন একজন আফগান নাগরিক, যাকে পূর্ববর্তী প্রশাসন এখানে নিয়ে এসেছিল’ হামলার পর মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বলেন, সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনা হতে পারে। বুধবার রাতে একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বাইডেন প্রশাসনের অধীনে আসা সমস্ত আফগান শরণার্থীদের পুনর্তদন্তের আহ্বানের বার্তাও আসে ট্রাম্পের তরফে।
