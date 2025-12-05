Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    IndiGo cancellation chaos: ইন্ডিগো-বিপর্যয়ের জের! বেঙ্গালুরু-দিল্লি ফ্লাইটের ভাড়া ছুঁল ৭০ হাজার,কলকাতা…

    ইন্ডিগোর পরিষেবা বিপর্যয় ঘিরে ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়েছেন যাত্রীরা।

    Published on: Dec 05, 2025 5:39 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত কয়েক দিন ধরে ইন্ডিগোর বিমান বাতিলের জেরে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা গিয়েছে দেশের বিমান পরিষেবায়। ক্রমাগত সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে যাত্রীদের। এদেশের তাবড় বিমান পরিষেবা সংস্থার এমন অবস্থার জেরে দেশের বিভিন্ন রুটে বিমানের টিকিটের দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে।

    ইন্ডিগো-বিপর্যয়ের জের! বেঙ্গালুরু-দিল্লি ফ্লাইটের ভাড়া ছুঁল ৭০ হাজার,কলকাতা.. (PTI)
    ইন্ডিগো-বিপর্যয়ের জের! বেঙ্গালুরু-দিল্লি ফ্লাইটের ভাড়া ছুঁল ৭০ হাজার,কলকাতা.. (PTI)

    মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, মেকমাইট্রিপ (এমএমটি), গোইবিবো এবং ইজিমাইট্রিপের মতো বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বুকিং ওয়েবসাইটের তথ্য দিনের বেশ কিছুটা সময় দেখায় যে, দিল্লি থেকে প্রধান মেট্রো এবং রাজ্যগুলির রাজধানীগুলিতে রুটে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, একই দিনে নন-স্টপ ফ্লাইটগুলির খরচ রকেট গতিতে বেড়েছে।উদাহরণস্বরূপ, বিকেল ৫ টার দিকে এমএমটিতে দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার সবচেয়ে সস্তা ফ্লাইটের জন্য প্রায় ৪০,০০০ টাকা এবং একই তারিখে বেঙ্গালুরু থেকে দিল্লি প্রায় ৭০,০০ টাকা খরচ হয়েছিল।

    ( Putin on India: ‘যদি US রাশিয়ার জ্বালানি কিনতে পারে, তাহলে ভারত কেন নয়’, ট্রাম্পের শুল্ক বোমার পাল্টা দিলেন পুতিন)

    Screenshot of Makemytrip wesbite showing airfares for Bengaluru-Delhi route.
    Screenshot of Makemytrip wesbite showing airfares for Bengaluru-Delhi route.

    নিউজ ১৮র রিপোর্ট বলছে, নয়াদিল্লি-চেন্নাই ওয়ানওয়ে টিকিটের দাম বেড়ে দাঁড়ায় যাত্রী প্রতি ৬৫,৯৮৫ টাকা, অন্যদিকে দিনের একটা সময় ভারতের অন্যতম ব্যস্ততম রুট নয়াদিল্লি-মুম্বইয়ের একক ভ্রমণের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৩৮,৬৭৬ টাকা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এমনকি, দিনের একটা সময় দিল্লি-কলকাতা রুটের টিকিটের দামও ৩৮,৬৯৯ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে, মাত্র কয়েকটি আসন খালি থাকায়। উল্লেখ্য, ইন্ডিগোর ৭০০র বেশি বিমান বাতিল হয়েছে এপর্যন্ত। গোটা পরিস্থিতিতে ব্যাপক বিপাকে পড়েছেন যাত্রীরা। বহু অসুস্থ যাত্রীর সমস্যা বেড়েছে। রিপোর্ট বলছে, দিল্লি থেকে গুয়াহাটি ভ্রমণকারী যাত্রীদের জন্য, সর্বনিম্ন ভাড়া ছিল ২৩,৯৯৮ টাকা, যেখানে সর্বোচ্চ ভাড়া হয়েছে ৩৫,০১৫ টাকা।

    এই নিয়ে চতুর্থ দিনে পড়ল ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবার এই বিপর্যস্ত অবস্থা। পরিস্থিতি সামলাতে ডিজিসিএ ম.দানে নামে। এরপর কেন্দ্রের তরফে এই গোটা ঘটনা ঘিরে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতেও মনে করা হচ্ছে ৭২ ঘণ্টা পরই পরিস্থিতি স্বাভাবিকের দিকে যেতে পারে ইন্ডিগোর ক্ষেত্রে।

    News/News/IndiGo Cancellation Chaos: ইন্ডিগো-বিপর্যয়ের জের! বেঙ্গালুরু-দিল্লি ফ্লাইটের ভাড়া ছুঁল ৭০ হাজার,কলকাতা…
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes