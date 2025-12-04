Putin on India: ‘যদি US রাশিয়ার জ্বালানি কিনতে পারে, তাহলে ভারত কেন নয়’, ট্রাম্পের শুল্ক বোমার পাল্টা দিলেন পুতিন

Putin on India: ‘যদি US রাশিয়ার জ্বালানি কিনতে পারে, তাহলে ভারত কেন নয়’, ট্রাম্পের শুল্ক বোমার পাল্টা দিলেন পুতিন
ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রশ্নের জবাবে রুশ রাষ্ট্র নেতা এই মন্তব্য করেন।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সদ্য ভারতের সফরে এসেছেন। এক টিভি চ্যানেলের সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের যদি রাশিয়ার জ্বালানি কেনার অধিকার থাকে, তাহলে ভারতেরও কেন একই সুযোগ থাকবে না?
ভারতের রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রশ্নের জবাবে রুশ রাষ্ট্রনেতা এই মন্তব্য করেন। ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুতিন বলেন, ‘রাশিয়ার কাছ থেকে ভারতের জ্বালানি সম্পদ কেনার বিষয়টি আমি উল্লেখ করতে চাই এবং ইতিমধ্যে একবার প্রকাশ্যে উল্লেখ করেছি যে, যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এখনও তার নিজস্ব পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য আমাদের কাছ থেকে পারমাণবিক জ্বালানি কিনে নেয়।’
সদ্য ২৭ ঘণ্টার ঝটিকা সফরে ভারতে এসেছেন পুতিন। তাঁর যুক্তি ,যে আমেরিকা যদি তার চুল্লিগুলির জন্য ইউরেনিয়াম কেনে তবে ভারতেরও একই সুযোগ থাকা উচিত। পুতিন বলছেন, ‘এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত চুল্লিগুলির জন্য জ্বালানি, ইউরেনিয়ামও। আমেরিকার যদি আমাদের জ্বালানি কেনার অধিকার থাকে, তাহলে ভারতেরও কেন সেই সুযোগ থাকবে না?’
রাশিয়ান তেল কেনার জন্য ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫% শুল্ক আরোপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। আগস্টে মোট শুল্ক ৫০% বাড়িয়েছিল আমেরিকা। ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের বিষয়ে পুতিন বলেন, ‘তিনি (ট্রাম্প) সরল বিশ্বাসে কাজ করছেন, আমার ধারণা। তিনি তাঁর নিজস্ব নীতি অনুসরণ করেন এবং তার উপদেষ্টা রয়েছে…।’ তিনি আরও বলেন, রাশিয়া এ ধরনের অনুশীলন অনুসরণ করে না, ভবিষ্যতেও তা করার ইচ্ছাও নেই। তিনি বলেন, ‘আমাদের বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে এর সাথে ঝুঁকি রয়েছে, তবে কোন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রতিটি দেশ এবং তার নেতৃত্বের পছন্দ। আমরা কখনও এই ধরনের অনুশীলনে জড়িত হইনি, এখনো করি না এবং ভবিষ্যতেও এটি করার কোনও ইচ্ছা নেই। আমাদের অর্থনীতি উন্মুক্ত। আমরা আশা করি, শেষ পর্যন্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সব নিয়ম লঙ্ঘন সংশোধন করা হবে।’