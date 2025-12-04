Edit Profile
    Humayun on Mamata: ‘বিজেপির কেউ মুখ্যমন্ত্রী হলে…’, ফুঁসে উঠলেন হুমায়ুন, মমতাকে নিয়ে কী বললেন?

    নতুন দল গড়ার হুঁশিয়ারি হুমায়ুনের!

    Published on: Dec 04, 2025 9:15 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৃহস্পতিবার তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন দলের হুমায়ুন কবির। এদিকে, বিদ্রোহী হুমায়ুনের সঙ্গে তৃণমূসের চরম সংঘাত বাঁধতেই দল থেকে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়।এদিকে, বহরমপুরের সভা থেকে নাম না করে হুমায়ুনকেও বিঁধতে দেখা যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অন্যদিকে, মমতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতেও ছাড়লেন না হুমায়ুন কবির।

    'বিজেপির কেউ মুখ্যমন্ত্রী হলে…', ফুঁসে উঠলেন হুমায়ুন, মমতাকে নিয়ে কী বললেন?
    ‘বিজেপির কেউ মুখ্যমন্ত্রী হলে…’, ফুঁসে উঠলেন হুমায়ুন, মমতাকে নিয়ে কী বললেন? (HT_PRINT)

    এদিন ক্ষোভের সুর চড়া করে মমতাকে নিয়ে হুমায়ুন কবির বলেন,' যখন তিনি প্রথম ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি ১৮২টি আসন পেয়েছিলেন…আমাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল... কেন ১২-১৩ বছর ধরে আমার সাথে এমন করা হয়েছিল? কেন আমাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল?' এরই সঙ্গে হুমায়ুন কবির বলেন,'আজ, মুখ্যমন্ত্রী মানুষের কাছ থেকে তহবিল নিয়ে জগন্নাথ মন্দির তৈরি করেন, তারা দুর্গা পূজার জন্য তহবিল দেন। মুসলিম ধর্মগুরুদের ৩০০০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়, সমস্ত ভাতা একত্রিত করে ৫৪,০০০ টাকা দেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে প্রতি বছর কমিটিগুলিকে(পুজো কমিটি) ১,১০,০০০ টাকা দেওয়া হয়। তিনি আরএসএসের কাজ করছেন।' এছাড়াও সাংবাদিকদের তিনি বলেন,' এরকম আরএসএস মার্কা মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ে ডায়রেক্ট বিজেপির কেউ মুখ্যমন্ত্রী হলে আমি ওয়েলকাম জানাব।'

    এছাড়াও রাজ্যের মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করে হুমায়ুন কবির বলেন,'মুখ্যমন্ত্রীকে এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হতে হবে। ২০২৬ সালে, মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী হবেন না, শপথ গ্রহণ করবেন না এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত হবেন।' পাশাপাশি তিনি নতুন দল গড়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। এর আগে, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় বাবরি মজসিদ তৈরি করার ডাক দিয়ে কিছুদিন আগে খবরের শিরোনাম কাড়েন হুমায়ুন। এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি এই পদক্ষেপ করে ৪ ডিসেম্বর। হুমায়ুন বলছেন,'আমি ২২ ডিসেম্বর একটি নতুন দল ঘোষণা করব এবং (পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে) ১৩৫টি বিধানসভা আসনে প্রার্থী দেব। আমি বিজেপি এবং তাদের (তৃণমূল) উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়ব। তারা যা খুশি করতে পারে।'

