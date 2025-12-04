SIR আবহে শতাধিক বাংলাদেশি গত কয়েক মাসে ওপার বাংলায় ফিরেছেন! কী বলছে বিএসএফ?

SIR আবহে শতাধিক বাংলাদেশি গত কয়েক মাসে ওপার বাংলায় ফিরেছেন! কী বলছে বিএসএফ?
বিএসএফ তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে কী বলা হয়েছে?
এসআইআর ঘিরে গত কয়েক দিন ধরেই চলছে প্রশাসনিক নানান কাজকর্ম। এদিকে, তারই মাঝে সীমান্ত পার করে শতাধিক বাংলাদেশি সেদেশে ফিরে গিয়েছেন বলে এদিন জানাল বিএসএফ। বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া মানুষের সংখ্যাটা এখনও পর্যন্ত নেহাত কম নয়! প্রায় ১৮৬ জন বাংলাদেশে শুধু গত ৩ মাসে ফিরে গিয়েছেন বাংলাদেশে। এদিকে, গত বছরে ভারত থেকে মোট ৮৭ জন বাংলাদেশে সীমান্ত পার করে ফিরেছিলেন বলে মিডিয়া রিপোর্টে উঠে আসছে।
উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি সংলগ্ন কদমতলায় বিএসএফ তার উত্তরবঙ্গের ফ্রন্টিয়ারের সদর দফতরে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। এদিন ছিল বিএসএফের ৬১তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই উপলক্ষ্যে এই সাংবাদিক সম্মেলন। সেখানে বিএসএফের উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগী সাংবাদিকদের সামনে একাধিক তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানিয়েছেন, যেকোনও ধরনের অনুপ্রবেশ রুখতে উত্তরবঙ্গ করিডরে নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এসআইআর আবহে বাংলাদেশি নাগরিকদের ভারত ছেড়ে নিজের দেশে চলে যাওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে। বিএসএফ-র ওই অফিসার বলেন,' এসআইআর আবহে কিছু বাংলাদেশির ভারত ছাড়ার প্রবণতা বেড়েছে।' এদিকে, চিকেনস নেক বা শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা নিয়েও এদিন মুখ খোলে বিএসএফ। তারা সাফ জানায়, ওই এলাকার নিরাপত্তা হু হু করে বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, চিকেন’স নেকে থাকা সীমান্তের পঁচাত্তর শতাংশ এলাকায় নতুন অত্যাধুনিক ফেন্সিং এবং ক্যামেরা বসানো হয়েছে। সীমান্তে অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে।
এদিকে, পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডও উঠে এসেছে বিএসএফ-র এই সাংবাদিক সম্মেলন থেকে। উঠে আসছে পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স অপারেটিভ বা পিআইওর প্রসঙ্গ। বিএসএফ বলছে, এই পিআইওকে ব্যবহার করে পাকিস্তান গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতানোর চেষ্টা করছে ভারতের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে। পিআইওর কর্মকাণ্ড নিয়ে বিএসএফ আধিকারিকদের সতর্ক করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিএসএফ। বিএসএফর আইজি বলেন,'অচেনা নম্বর থেকে ফোন এলে তা জওয়ান এবং আধিকারিকদের তুলতে বারণ করা হয়েছে। হোয়াট্সঅ্যাপে অজানা গ্রুপে যোগ না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'