Agrahayan Purnima 2025 Tithi: অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ২০২৫ পড়ে গিয়েছে, কতক্ষণ থাকবে? দেখে নিন তিথি, তারিখ

Agrahayan Purnima 2025 Tithi: অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ২০২৫ পড়ে গিয়েছে, কতক্ষণ থাকবে? দেখে নিন তিথি, তারিখ
এই তিথি আর কতক্ষণ থাকবে? তার হদিশ দিচ্ছে পঞ্জিকামত।
বছরের শেষ পূর্ণিমা পড়ে গিয়েছে। ২০২৫ সালের শেষে অগ্রহায়ণ মাসে পূর্ণিমা পড়ে গিয়েছে। আজ ৪ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে এই পূর্ণিমা পড়ে গিয়েছে। এই তিথি আর কতক্ষণ থাকবে? তার হদিশ দিচ্ছে পঞ্জিকামত। পঞ্জিকামতে কতক্ষণ থাকবে এই পূর্ণিমা? দেখে নিন।
অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা:-
আজ বৃহস্পতিবার ৪ ডিসেম্বর সকাল ৮ টা ৩৬ মিনিটে এই পূর্ণিমা তিথি পড়ে গিয়েছে। আর তিথি শেষ হবে ৫ ডিসেম্বর। শুক্রবার ৫ ডিসেম্বর শেষ হবে বছরের শেষ পূর্ণিমা। ৫ ডিসেম্বর সকাল ৫ টা ৪২ মিনিটে এই তিথি শেষ হবে।
সুপার মুন:-
এ বছর চাঁদের সবচেয়ে সুন্দর রূপ দেখতে চাইলে আজ রাতে সূর্যাস্তের পর আকাশের দিকে নজর রাখতে ভুলবেন না। এই জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘটনাটি চোখে পর্যবেক্ষণ করা এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে। আজ ৪ ডিসেম্বর রাতের আকাশে দেখা যেতে চলেছে সুপার মুন। চাঁদ পুরোপুরি গোলাকার এবং আলোকিত হয় তখন চাঁদ তার উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চলে যায় এবং পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি আসে। বিজ্ঞানীদের মতে, আজ রাতের সুপারমুন স্বাভাবিক পূর্ণিমার চেয়ে প্রায় ১৪ শতাংশ বড় এবং ৩০ শতাংশ বেশি উজ্জ্বল হতে পারে। চাঁদ ৫ ডিসেম্বর ভোর ৪:৪৪ এ পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি থাকবে, বলে জানা গিয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকেই এই দৃশ্য দেখা যাবে।
এই পূর্ণিমা ঘিরে বেশ কিছু মান্যতা রয়েছে। বলা হয় এই পূর্ণিমার দিনে কোনও কিছু দান করা শুভ। সকালে স্নানের পর তুলসী অর্পণ করা বা তুলসী গাছের পুজো করাও শুভ বলে মনে করা হয়। পূর্ণিমায় দাড়ি কাটা বা চুল কাটতে বারণ করা হয়। কাউকে কটূ কথা বলা থেকে বিরত থাকতেও বলা হয় পূর্ণিমায়।
