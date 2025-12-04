Edit Profile
    Putin Security News: 'চার চাকার দুর্গ' উড়িয়ে আনছেন পুতিন! তাঁর খাওয়া ঘিরে কোন নিরাপত্তার নিয়ম রয়েছে?

    ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধরত দেশ রাশিয়ার রাষ্ট্রনেতার এই ভারত সফরে পুতিনের একাধিক নিরাপত্তা বলয়ের কথা উঠে আসছে রিপোর্টে।

    Published on: Dec 04, 2025 5:51 PM IST
    By Sritama Mitra
    রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে স্বাগত জানাতে তৈরি হচ্ছে দিল্লি। পুতিনের ২৭ ঘণ্টার ভারত সফরে একের পর এক টানা শিডিউল রয়েছে। দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নৈশভোজে যোগ দেবেন রুশ প্রেসিডেন্ট। ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক, ভারত- ইউরোপ সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে ভারত-রুশ সম্পর্কের আঙিনায় পুতিনের ২০২৫ সালের ভারত সফর বেশ তাৎপর্য পূর্ণ। ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধরত দেশ রাশিয়ার রাষ্ট্রনেতার এই ভারত সফরে পুতিনের একাধিক নিরাপত্তা বলয়ের কথা উঠে আসছে রিপোর্টে। জানা যাচ্ছে, রাশিয়া থেকে উড়িয়ে আনা হচ্ছে এক বিশেষ অরাস সেনাত গাড়ি। যাকে চার চাকা দুর্গ বললে কম বলা হয়! পুতিনের নিরাপত্তা নিয়ে কিছু তথ্য দেখা যাক।

    'চার চাকার দুর্গ' উড়িয়ে আনছেন পুতিন! তাঁর খাওয়া ঘিরে কোন নিরাপত্তার নিয়ম রয়েছে?. (Photo by Alexander SHCHERBAK / POOL / AFP) (AFP)
    (Photo by Alexander SHCHERBAK / POOL / AFP) (AFP)

    আসছে অরাস সেনাত

    বুলেটপ্রুফ অরাস সেনাত লিমোজিনে ভ্রমণ করেন, যা গ্রেনেড-প্রতিরোধ, জরুরি অক্সিজেন, অগ্নি দমন এবং উন্নত যোগাযোগের মাধ্যমে ডিজাইন করা হয়েছে। এই গাড়িতে থাকা নিরাপত্তা অনেক সময় তুলনা করা হয় দুর্গের সঙ্গেও। এদিকে, নিরাপত্তার বেষ্টনীতে ঠাসা তাঁর এয়ারক্রাফ্ট Ilyushin IL-96-300PU তে রয়েছে জিম, কমিউনিকেশন সিস্টেম, মেডিক্যাল সেন্টার, কনফারেন্স রুম।

    পুতিনের খাওয়া দাওয়া ঘিরে নিরাপত্তা

    জানা যায়, পুতিন যেখানেই যান, সেখানে তিনি নিজের 'ফুড কনভয়' নিয়ে যান। তাঁর জন্য যাঁরা রান্না করেন,তাঁদের বহু সময়ই গ্লাভস বদলাতে হয়। ইউনিফর্ম বদলাতে হয়। তাঁদের হাত পরীক্ষা করে দেখা হয়, কোনও কাটাছঁড়া আছে কি না! পুতিনের জন্য যে ডিশই তৈরি করা হয় বা রান্না করা হয়, তা আগে তাঁর বডিগার্ডরা চেখে দেখেন। তাঁরা সবুজ সংকেত দিলে তবেই তা দেওয়া হয় পুতিনকে। তিনি ফাস্ট ফুড এড়িয়ে চলেন এবং রাতে মাংস সীমিত করেন। তিনি এগপ্ল্যান্ট, অলিভিয়ার সালাদ এবং গেম লিভার পছন্দ করেন, অফিসিয়াল অনুষ্ঠানে আদা চা পান করেন এবং খুব কমই অ্যালকোহল পান করেন।

    পুপ সুটকেস

    পুতিনের নানান নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছে বিশেষ পুপ সুটকেস। সেটিতে পুতিনের শরীরের বর্জ্য ফেলা হয়। বিদেশ সফরকালে পুতিনের পুপ সুটকেস ব্যবহার হয়। রিপোর্ট বলছে, তিনি যেখানেই পুপ সুটকেস ব্যবহার করুননা কেন, তা উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় রাশিয়ায়।

    বডিগার্ড

    কেজিবির প্রোটোকলে থাকা এফএসও পুতিনের বিদেশ সফরের নিরাপত্তা দেখাশোনা করে। তাঁর ব্য়ক্তিগত গার্ডরা হলেন, প্রেসিডেন্সিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিসের সদস্য। যে সদস্যদের বয়স ৩৫ বছরের মধ্যে হয়। আর ১৮০ সেমি দৈর্ঘ্য হয়। এঁদের শারীরিকভাবে সুস্থ, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এবং মানসিকভাবে স্থিতিশীল হতে হয়। বিদেশী ভাষার দক্ষতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ পটভূমি পরীক্ষা এবং আনুগত্য পরীক্ষা বাধ্যতামূলক এঁদের জন্য।

    © 2025 HindustanTimes