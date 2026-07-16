Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in
    HomeNext

    FIFA WC Semifinal Argentina vs England: গোল খেতেই ইংরেজ ‘সিংহদের’ ছিঁড়ে খেল আর্জেন্টিনা! বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠলেন মেসিরা

    FIFA WC Semifinal Argentina vs England: ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল। আর ২০২৬ সালে অবিশ্বাস্য কামব্যাক করে ফাইনালে উঠে গেল আর্জেন্টিনা।

    Published on: Jul 16, 2026, 02:33:31 IST
    By Ayan Das
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    FIFA WC Semifinal Argentina vs England: ৫৫ মিনিটে গোল হজম করেছিল। পরের প্রায় ৪৫ মিনিটে ‘থ্রি-লায়ন’ ইংল্যান্ডকে ছিঁড়ে গেল আর্জেন্টিনা। ৫৫ মিনিটে অ্যান্টনি গর্ডনের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর থেকে ইংরেজদের কার্যত হাফ-লাইন পেরোতে দেয়নি ডিফেন্ডিং বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। মুহূর্মুহূ আক্রমণ আছড়ে পড়তে থাকে ইংরেজদের বক্সে। শেষপর্যন্ত ৮৫ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দুর্ধর্ষ শটে আর্জেন্টিনাকে সমতায় ফেরান এনজো ফার্নান্দেজ। সাত মিনিট পরেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এগিয়ে দেন লাউতারো মার্টিনেজ। লিওনেল মেসির পিন-পয়েন্ট ক্রস থেকে তাঁর হেডার জড়িয়ে যায় ইংল্যান্ডের জালে।

    আর্জেন্টিনার গোলের পরে মেসির উচ্ছ্বাস। (REUTERS)
    আর্জেন্টিনার গোলের পরে মেসির উচ্ছ্বাস। (REUTERS)

    ফুটবল নয়, প্রথমার্ধে কার্যত WWE ম্যাচ চলে

    ১) প্রথম ৪৫ মিনিটে যত না বেশি ফুটবল ম্যাচ হচ্ছিল, তার বেশি যেন WWE ম্যাচ চলে। ম্যাচের প্রথম ১০ মিনিটেই সাতটা ফাউল হয়। চারটিই করে আর্জেন্টিনা। যা এই বিশ্বকাপে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ।

    ২) প্রথমার্ধে দেওয়া হয় মোট ১৯টি ফাউল। ১২টি ফাউল করে আর্জেন্টিনা। সাতটি ফাউল করে ইংল্যান্ড। তাছাড়াও চোরাগোপ্তা ধাক্কাধাক্কি চলছিল।

    ৩) আর সেই স্ট্র্যাটেজিতে ইংল্যান্ডকে একটুও ছন্দ পেতে দেয়নি আর্জেন্টিনা। বরং বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা যখন সুযোগ পায়, তখনই ইংরেজদের বেকায়দায় ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। মূলত মেসিকে কেন্দ্র করেই সেই কৌশল বজায় রাখে আর্জেন্টিনা। আর মেসিও পাস, টার্নের মাধ্যমে নিজের ম্যাজিক দেখাতে থাকেন।

    ৪) প্রথমার্ধে দু'দলই দুটি করে শট নেয়। ইংরেজদের একটি শট তেকাঠিতে ছিল।

    • Ayan Das
      ABOUT THE AUTHOR
      Ayan Das

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    Home/News/FIFA WC Semifinal Argentina Vs England: গোল খেতেই ইংরেজ ‘সিংহদের’ ছিঁড়ে খেল আর্জেন্টিনা! বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠলেন মেসিরা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes