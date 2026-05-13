    Gold-Silver Prices Today: সোনার দাম বাড়ল ৯২০৬ টাকা, রুপো ১৬৭৪৩ টাকা, শুল্ক বাড়তে চড়ল ধাতু সংস্থার শেয়ার

    Gold-Silver Prices Today: আমদানি শুল্ক বাড়তেই ভারতের বাজারে বৃদ্ধি পেল সোনা এবং রুপোর দাম। তারইমধ্যে একাধিক ধাতু সংস্থার শেয়ারের উত্থান হল। যে তালিকায় আছে হিন্দুস্তান জিঙ্ক, বেদান্ত, হিন্দুস্তান কপার, নালকোর মতো সংস্থা।

    Published on: May 13, 2026 10:20 AM IST
    By Ayan Das
    Gold and Silver Prices Today: আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির মধ্যেই শেয়ার বাজারে চড়ল সোনা এবং রুপোর দাম। এমসিএক্স সূচকে ১০ গ্রাম সোনার দাম ছাড়িয়ে গেল ১.৬২ লাখ টাকার গণ্ডি। আর তিন লাখ টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেল এক কিলোগ্রাম রুপোর দাম। শেয়ার বাজারের তথ্য অনুযায়ী, ছয় শতাংশ আপার সার্কিট ছুঁয়ে ফেলেছে সোনা এবং রুপো। ১০ গ্রাম সোনার দাম ৯,২০৬ টাকা বা ছয় শথাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬২ হাজার ৬৪৮ টাকা। আর এমসিএক্স সূচকে এক কিলোগ্রাম রুপোর দাম ১৬,৭৪৩ টাকা বেড়ে ২ লাখ ৯৫ হাজার ৮০৫ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে।

    আমদানি শুল্ক বাড়তেই ভারতের বাজারে বৃদ্ধি পেল সোনা এবং রুপোর দাম। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে হিন্দুস্তান টাইমস)
    একধাক্কায় ৯% আমদানি শুল্ক বেড়েছে সোনা ও রুপো

    আর সেই উত্থান হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া সিদ্ধান্তের পরে। কয়েক ঘণ্টা আগেই দেশবাসীর কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর্জি জানান যে আগামী এক বছর যেন তাঁরা সোনা বা রুপো না কেনেন। তারপরই একধাক্কায় দুই ধাতুর আমদানি শুল্ক নয় শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এতদিন আমদানি শুল্ক পড়ত ছয় শতাংশ। এখন সেটা বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করে দেওয়া হয়েছে।

    অন্যান্য ধাতু সংস্থারও শেয়ার চড়েছে বাজারে

    তাছাড়াও আরও কয়েকটি ধাতুর আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সেই পরিস্থিতিতে আজ বাজার খোলার পরে হিন্দুস্তান জিঙ্ক, বেদান্ত, হিন্দুস্তান কপার, নালকোর মতো সংস্থার শেয়ার চড়েছে। সবথেকে বেশি প্রায় পাঁচ শতাংশ উত্থান হয়েছে হিন্দুস্তান জিঙ্কের। হিন্দুস্তান কপারের উত্থান হয়েছে তিন শতাংশের বেশি। আবার বেদান্ত, ন্যাশনাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির মতো সংস্থার শেয়ার ১.৫ শতাংশের বেশি চড়েছে।

    কতটা বাড়তে পারে সোনা ও রুপোর দাম?

    লাইভ মিন্টের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশেষজ্ঞ অনুজ গুপ্তা মনে করছেন যে ১০ গ্রাম সোনার দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৬৮ হাজার টাকা থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকার স্তরে পৌঁছে যেতে পারে। আর এক কেজি রুপোর দাম ছুঁতে পারে তিন লাখ টাকার গণ্ডি। আবার ইন্ডাসইন্ড সিকিউরিটিজের সিনিয়র রিসার্চ অ্যানালিস্ট জিগর ত্রিবেদী জানিয়েছেন যে সোনা ও রুপো কেনার ঝোঁক বা প্রবণতা হ্রাস পাবে।

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

