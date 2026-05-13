UPSC Civil Services Topper: ১ কোটির চাকরি ছেড়ে UPSC প্রস্তুতি, প্রথমবারেই IAS টপার হলেন IIT বম্বের প্রাক্তনী

UPSC Civil Services Topper: ১ কোটির চাকরি ছেড়ে UPSC প্রস্তুতি, প্রথমবারেই IAS টপার হলেন IIT বম্বের প্রাক্তনী
UPSC Civil Services Topper: বিদেশের ১ কোটি টাকার বার্ষিক প্যাকেজ ছেড়ে কেন ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস বেছে নিলেন কনিষ্ক কাটারিয়া? প্রথমবারেই কীভাবে হলেন টপার? কীভাবে পড়াশোনা করেছিলেন? পড়ুন অনুপ্রেরণামূলক এই কাহিনী।
UPSC Civil Services Topper: বিশাল বড় অঙ্কের চাকরি ছিল। কিন্তু সেই চাকরি ছেড়ে ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেসের মাধ্যমে দেশের প্রশাসনের অংশ হয়ে উঠে হয়েছেন কনিষ্ক কাটারিয়া। আইআইটি বম্বে থেকে পড়াশোনা শেষ করে বিদেশের মাটিতে কোটি টাকার বার্ষিক প্যাকেজের চাকরি ছেড়ে তিনি ফিরে এসেছিলেন দেশের সেবায়। তাঁর এই সিদ্ধান্ত এবং প্রথমবারেই ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করার গল্প আজ সারা ভারতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আকাশছোঁয়া বেতন বনাম দেশসেবার স্বপ্ন
কনিষ্ক পড়াশোনায় বরাবরই মেধাবী ছিলেন। আইআইটি বম্বের মতো প্রথমসারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে বি.টেক ডিগ্রি অর্জনের পর তাঁর কেরিয়ারের পথ ছিল অত্যন্ত মসৃণ। দক্ষিণ কোরিয়ার একটি বহুজাতিক সংস্থায় তিনি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, সেখানে তাঁর বার্ষিক বেতন ছিল প্রায় ১ কোটি টাকা। কিন্তু বিদেশের বিলাসবহুল জীবন এবং বড় অঙ্কের চেক তাঁর মনের তৃপ্তি মেটাতে পারছিল না। তাঁর মনে হয়েছিল, এই কাজের মাধ্যমে তিনি নিজের উন্নতি করলেও দেশের মানুষের জন্য সরাসরি কিছু করার সুযোগ পাচ্ছেন না। এই 'পারপাস ওভার পে' বা অর্থের চেয়ে উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতাই তাঁকে ফিরিয়ে আনে ভারতে।
আরও পড়ুন: UPSC Civil Services Prelims Strategy: UPSC প্রিলিমসের CSAT ও GS নিয়ে ভয়? কাটানোর গোপন টিপস দিলেন ৮ বার পাশ করা কুণাল
কঠিন যাত্রার শুরু
বিদেশের নামী চাকরি ছেড়ে সিভিল সার্ভিসের মতো কঠিন পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ছিল অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ কয়েক বছর প্রস্তুতির পর ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু কনিষ্ক ছিলেন স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তিনি যখন প্রস্তুতি শুরু করেন, তখন তাঁর লক্ষ্য ছিল কেবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নয়, বরং নিজের সেরাটা দেওয়া। তিনি তাঁর কোচিং এবং সেলফ স্টাডির মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রেখেছিলেন। কনিষ্কর মতে, সিভিল সার্ভিসে সাফল্যের জন্য আইকিউয়ের চেয়েও বড় প্রয়োজন ধৈর্য এবং শৃঙ্খলা।
আরও পড়ুন: UPSC Civil Services Mental Tips: ০.২ নম্বরের জন্য CSAT-এ 'ফেল', কীভাবে হতাশ না হয়েও ৫ চেষ্টায় UPSC-তে সফল সৃষ্টি?
প্রথমবারেই বাজিমাত: অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক ১
২০১৮ সালের ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফলাফল যখন প্রকাশিত হয়, তখন দেখা যায় কনিষ্ক কাটারিয়া কেবল সফলই হননি, তিনি সারা ভারতে প্রথম স্থান (AIR 1) অধিকার করেছেন। তাঁর ঐচ্ছিক বিষয় ছিল গণিত। সাধারণত ইউপিএসসিতে মানবিক বিভাগের বিষয়গুলো জনপ্রিয় হলেও কনিষ্ক নিজের শক্তির ওপর ভরসা রেখেছিলেন। লিখিত পরীক্ষায় তিনি ৯৪২ এবং ইন্টারভিউতে ১৭৯ নম্বর-সহ মোট ১১২১ নম্বর পেয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসে প্রথম চেষ্টাতেই টপার হওয়া এক অভাবনীয় সাফল্য।
আরও পড়ুন: UPSC Civil Services Success Story: 'বড় কালেক্টর নাকি?', ডাক্তারির সময় কটাক্ষ শুনে চাপে জেদ, IAS হলেন প্রিয়াঙ্কা
অনুপ্রেরণার অন্য নাম
সাফল্যের পর কনিষ্ক জানিয়েছিলেন, তাঁর এই সাফল্যের পিছনে পরিবারের সমর্থন এবং কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি সঠিক পরিকল্পনা বড় ভূমিকা পালন করেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেও সঠিক মানসিকতা থাকলে প্রশাসনিক সেবায় শীর্ষস্থানে পৌঁছানো সম্ভব। বর্তমানে কনিষ্ক রাজস্থান ক্যাডারের একজন আইএএস (IAS) অফিসার হিসেবে কাজ করছেন এবং প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।
- ABOUT THE AUTHORAyan Das
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More