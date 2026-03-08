Edit Profile
    T20 World Cup 2026 Prize Money: প্রায় ১২০ কোটি টাকার পুরস্কারমূল্য! T20 বিশ্বকাপ ফাইনাল হারলেও কত টাকা মিলবে?

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাঠের লড়াই প্রায় শেষ। এবার হিসাবের পালা! চ্যাম্পিয়ন দল পাচ্ছে ২৮ কোটি টাকার মতো। কিন্তু বাকিরা কত টাকা পাচ্ছে? সেমিফাইনালিস্ট থেকে সুপার এইট - আইসিসির পুরস্কার মূল্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখে নিন এক ক্লিকে।

    Published on: Mar 08, 2026 4:26 PM IST
    By Ayan Das
    এবারের আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষের মুখে। ২০টি দল নিয়ে যে টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল, তাতে এখন পড়ে আছে আর দুটি টিম। আজ সন্ধ্যায় গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে ফাইনাল হচ্ছে। মাঠের লড়াইয়ে এবারের বিশ্বকাপ যেমন টানটান ছিল, তেমনই আর্থিক পুরস্কারের অঙ্কও চোখধাঁধানো। আইসিসি এবার অংশগ্রহণকারী দলগুলোর জন্য মোটা অঙ্কের পুরস্কার মূল্য নির্ধারণ করেছে। শুধুমাত্র বিজয়ীরাই নয়, বরং গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া দলগুলোও খালি হাতে ফিরছে না। সবমিলিয়ে এবার পুরস্কারমূল্য প্রায় ১২০ কোটি টাকা।

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ট্রফিতে পাখির চোখ সূর্যকুমার যাদবের। (ছবি সৌজন্যে ICC)
    রেকর্ড পুরস্কারমূল্য

    আইসিসি বরাবরই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে আয়ের নতুন পথ খোঁজে। ২০২৬ সালে সেই ধারা বজায় রেখে পুরস্কার মূল্যে বড়সড় বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। এবারের টুর্নামেন্টে মোট কয়েক মিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল তৈরি করা হয়েছিল, যা বিভিন্ন ধাপে দলগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

    চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দলের পাওনা

    টুর্নামেন্টের শিরোপাজয়ী দল এবার পাচ্ছে এক বিশাল অঙ্কের অর্থ। চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফির পাশাপাশি পাবে তিন মিলিয়ন ডলার (যা ভারতীয় মুদ্রায় ২৭.৪৮ কোটি টাকার মতো)। ফাইনালে হারলেও রানার্স-আপ দলের পকেটে ঢুকবে প্রায় ১৫ কোটি টাকা (১.৬ মিলিয়ন ডলার)। ক্রিকেটের ছোটো এই ফর্ম্যাটে এত বিশাল অঙ্কের পুরস্কার মূল্য খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করার পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটকেও অনেক বেশি শক্তিশালী করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

    সেমিফাইনালিস্ট ও সুপার ৮ দলের ভাগ্য

    ফাইনালে উঠতে না পারলেও সেমিফাইনালে পরাজিত দুই দল কিন্তু বড় অঙ্কের আর্থিক অনুদান পাচ্ছে। প্রতিটি সেমিফাইনালিস্ট দল পেয়েছে প্রায় ৭.২৪ কোটি টাকা (ভারতীয় মুদ্রায় হিসাব)। এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল সুপার-এইট পর্ব। যারা নক-আউট বা সেমিফাইনালের দোরগোড়ায় পৌঁছেও বাদ পড়েছে, সেই দলগুলোকেও নিরাশ করছে না আইসিসি। সুপার-এইট পর্বে বিদায় নেওয়া প্রতিটি দল পাচ্ছে প্রায় ৩.৪৮ কোটি টাকা। গ্রুপ স্তর থেকে বিদায় নেওয়া দলগুলি ২.২৯ কোটি টাকার মতো পাচ্ছে।

