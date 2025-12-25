Edit Profile
    Bangladesh Latest: বাংলাদেশে ফের গণপিটুনিতে যুবক খুন! এবার ঘটনাস্থল রাজবাড়ি, কী ঘটেছিল?এল Report

    রাজবাড়ি এলাকায় কী ঘটে?

    Published on: Dec 25, 2025 8:42 PM IST
    By Sritama Mitra
    দীপু দাসের নারকীয় মৃত্যুর ঘটনার পর এবার বাংলাদেশে গণপিটুনিতে আরও এক যুবকের মৃত্যুর খবর উঠে এল। জানা গিয়েছে মৃতের নাম অমৃত মণ্ডল ওরফে সম্রাট। এলাকায় তিনি সম্রাট নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদা বাজির অভিযোগ ছিল। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গণপিটুনিতে হত্যা করা হয়েছে বলে খবর।

    বাংলাদেশে ফের গণপিটুনিতে যুবক খুন! এবার ঘটনাস্থল রাজবাড়ী, কী ঘটেছিল?

    বাংলাদেশে ‘প্রথম আলো’র রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশের রাজবাড়ির পাংশায় এই ঘটনা ঘটেছে। রিপোর্টে বলা হচ্ছে, বহুদিন ধরেই পুলিশের তালিকাভূক্ত ছিলেন অমৃত। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারা বলেছেন, 'সম্রাট বাহিনী' নামে একটি বাহিনী চালাতেন এই অমৃত।সেই দল এলাকায় ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি করত বলে অভিযোগ। সদ্য সম্রাট এলকায় ফিরেছিল বলে জানা যায়। এরপরই ভোটমুখী বাংলাদেশের হোসেনডাঙ্গা পুরাতন বাজার এলাকার এক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে অমৃত চাঁদা চায় বলে অভিযোগ। চাঁদা চাইতে গিয়ে বাড়িত মালিককে না পেটে সেখানে অপরজনকে মারধরের অভিযোগ রয়েছে অমৃতদের বিরুদ্ধে। তখনই বাড়ির সকলে ‘ডাকাত ডাকাত’ চিৎকার করতেই এলাকাবাসী এসে অমৃতকে মারধর করে বলে অভিযোগ। আর তার জেরেই এই মৃত্যু বলে জানা গিয়েছে।

    তবে এলাকা থেকে অমৃতের বন্ধু সেলিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেলিমের সঙ্গে একটি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ বলছে সম্রাটের নামে একাধিক মামলা রয়েছে তাদের কাছে। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে এতদিন কেন অমৃত ওরফে সম্রাটকে গ্রেফতার করা হয়নি? পুলিশ জানিয়েছে, অমৃতের সহযোগী সেলিমকে একটি পিস্তল, একটি ওয়ান শুটার গান সহ আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে অমৃত ওরফে সম্রাটের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হচ্ছে। এই ঘটনায় একাধিক মামলার প্রস্তুতি চলছে।

