India invited for hormuz strait opening: হরমুজ সচল করার জন্য ভারতকে ডাক আমেরিকার 'বন্ধু' দেশের! কে যাবেন বৈঠকে?
হরমুজ প্রণালী সচল খোলার জন্য আলোচনার টেবিলে বসতে চাইছে ব্রিটেন। যে দেশকে আমেরিকার ‘বন্ধু’ দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং ইরান-আমেরিকার সংঘাতের আবহে বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ ‘হরমুজ প্রণালী’ নিয়ে বড়সড় পদক্ষেপ করতে চলেছে আন্তর্জাতিক মহল। বৃহস্পতিবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, হরমুজ প্রণালী সচল খোলার জন্য আলোচনার টেবিলে বসতে চাইছে ব্রিটেন। সেজন্য ভারত-সহ একাধিক দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ৩৫টি দেশের সেই বৈঠকে ভারতের তরফে যোগ দেবেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি।
হরমুজ প্রণালীর গুরুত্ব ও বর্তমান সংকট
পারস্য উপসাগর এবং ওমান উপসাগরের মধ্যবর্তী এই সংকীর্ণ জলপথটি বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের ধমনী হিসেবে পরিচিত। বিশ্বের মোট উৎপাদিত অপরিশোধিত তেলের বড় অংশই এই পথ দিয়েই পরিবাহিত হয়। আনা হয় এলপিজিও। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে চলমান যুদ্ধাবস্থা এবং আমেরিকার সরাসরি হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় এই পথটি বর্তমানে কার্যত অবরুদ্ধ বা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।
ভারতের অংশগ্রহণ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
ভারত তার জ্বালানি চাহিদার একটি বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমদানি করে। হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকা মানেই ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া। সেই আবহে ব্রিটেনের উদ্যোগে এই ৩৫ দেশের জোট গঠন করা হচ্ছে। ভারত এই জোটে যোগ দেওয়ার মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা এবং অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়াদিল্লি কোনও আপস করবে না।
ইরান অবশ্য আশ্বাস দিয়েছে ভারতকে
এমনিতে ইরানের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে ‘আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা নিরাপদ হাতে আছে, চিন্তার কোনও কারণ নেই (ডোন্ট অরি)।’ ভারতে অবস্থিত ইরানের দূতাবাসের তরফে সেই আশ্বাসবাণী দেওয়া হয়েছে। ইরানে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে যে তারা কেবল তাদের ‘শত্রু দেশ’ এবং তাদের মিত্রদের জাহাজের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। কিন্তু ভারতের চিন্তার কোনও কারণ নেই। 'আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা সুরক্ষিত হাতে আছে। চিন্তা করবেন না।'
সম্প্রতি ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির মধ্যে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। এই আলোচনার পরেই ইরানের পক্ষ থেকে ভারতীয় জাহাজগুলোর জন্য ‘সেফ প্যাসেজ’ বা নিরাপদ যাতায়াতের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, 'শিবালিক' এবং 'নন্দা দেবী'র মতো একাধিক ভারতীয় এলপিজি ট্যাঙ্কার অত্যন্ত নিরাপদে এই বিপদসংকুল এলাকা পার হয়ে মুম্বই বন্দরে পৌঁছেছে।
অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন।