Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    India-France Transit Visa Rule: ভারতীয়দের বড় সুবিধা করে দিল ফ্রান্স, তুলে নেওয়া হল বিশেষ নিয়ম, হবে বিশাল লাভ

    India-France Transit Visa Rule: ফ্রান্স সরকারের নয়া সিদ্ধান্ত ভারতীয় পর্যটকদের জন্য একটি মাইলফলক। এর ফলে ভ্রমণ খরচ যেমন কমবে, তেমনই যাত্রার সময়ও সাশ্রয় হবে। বিশেষ করে যাঁরা ঘনঘন ইউরোপে যাতায়াত করেন, তাঁদের জন্য এটি একটি বিশাল স্বস্তির খবর।

    Published on: Apr 24, 2026 10:30 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    India-France Transit Visa Rule: ভারতীয়দের জন্য ফ্রান্স একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এখন থেকে ভারতীয় পাসপোর্টধারী ভ্রমণকারীদের ফ্রান্সের কোনও বিমানবন্দর দিয়ে অন্য কোনো দেশে যাওয়ার সময় আর 'এয়ারপোর্ট ট্রানজিট ভিসা' গ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না। ভারতে অবস্থিত ফ্রান্সের দূতাবাসের তরফে জানানো হয়েছে, ১০ এপ্রিল থেকেই সেই নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। সাধারণ পাসপোর্ট থাকা কোনও ভারতীয়কে ট্রানজিট ভিসা নিতে হবে না, যখন তাঁরা ফ্রান্সের কোনও বিমানবন্দরের ইন্টারন্যাশনাল জোন দিয়ে যাবেন। এতদিন অল্প সময়ের 'লে ওভারের' জন্যও ট্রানজিট ভিসা লাগত।

    ভারতীয়দের জন্য ফ্রান্স একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে অরবিন্দ যাদব/হিন্দুস্তান টাইমস)
    ট্রানজিট ভিসা কী এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

    সাধারণত যখন কোনও যাত্রী এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার পথে তৃতীয় কোনও দেশে বিরতি নেন বা বিমান পরিবর্তন করেন, তখন সেই তৃতীয় দেশের পক্ষ থেকে একটি সাময়িক অনুমতির প্রয়োজন হয়, যাকে বলা হয় ট্রানজিট ভিসা। এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় নাগরিকদের ফ্রান্সের বিমানবন্দর হয়ে আমেরিকা, কানাডা বা অন্য কোনো দেশে যাওয়ার সময় এই ভিসাটি বাধ্যতামূলক ছিল। এটি সংগ্রহ করা যেমন সময়সাপেক্ষ ছিল, তেমনই এর জন্য আলাদা ফি এবং নথিপত্র জমা দিতে হতো। ফ্রান্স সরকারের এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় পর্যটক এবং পেশাদার ভ্রমণকারীদের সেই ঝামেলা পুরোপুরি দূর হলো।

    কারা এই সুবিধা পাবেন?

    ফ্রান্সের এই নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সকল ভারতীয় পাসপোর্টধারী যাঁরা ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক জোন (International Zone) ব্যবহার করে অন্য কোনও গন্তব্যে যাবেন, তাঁরা এই সুবিধা উপভোগ করবেন। তবে মনে রাখা জরুরি যে, এই সুবিধাটি শুধুমাত্র তখনই কার্যকর হবে যখন যাত্রী বিমানবন্দর থেকে বের হবেন না।

    অর্থাৎ যদি আপনার কানেক্টিং ফ্লাইট ফ্রান্সের একই বিমানবন্দরের ইন্টারন্যাশনাল জোনের মধ্যে থাকে, তবেই আপনি ভিসা ছাড়া যাতায়াত করতে পারবেন। কিন্তু যদি আপনাকে এক বিমানবন্দর থেকে অন্য বিমানবন্দরে যেতে হয় অথবা আপনি যদি ফ্রান্সের ভেতরে প্রবেশ করতে চান, তবে আপনার প্রচলিত শেনজেন (Schengen) ভিসার প্রয়োজন হবে।

    কেন এই পরিবর্তন?

    ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের এবং অত্যন্ত গভীর। অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা এবং পর্যটন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুই দেশের সহযোগিতা বাড়ছে। ফ্রান্সের এই পদক্ষেপকে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার একটি ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। এছাড়া ইউরোপের দেশগুলো এখন ভারতীয় পর্যটকদের একটি বড় বাজার হিসেবে বিবেচনা করে। ভ্রমণ প্রক্রিয়া সহজ করার মাধ্যমে ফ্রান্স মূলত আরও বেশি সংখ্যক ভারতীয় যাত্রীকে বিমান সংস্থা এবং বিমানবন্দর ব্যবহারে উৎসাহিত করছে।

    ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ পরামর্শ

    ১) আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ আছে কিনা, দেখে নিন।

    ২) আপনার চূড়ান্ত গন্তব্য দেশের (যেমন আমেরিকা বা ব্রিটেন) বৈধ ভিসা বা প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করুন।

    ৩) আপনার টিকিট বুকিং করার সময় দেখে নিন সেটি 'সিঙ্গেল পিএনআর' (Single PNR) কিনা, কারণ অনেক সময় আলাদা টিকিট থাকলে ইমিগ্রেশন পার হতে সমস্যা হতে পারে।

      অয়ন দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রোডিউসার। প্রায় এক দশক ধরে সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছেন। সাংবাদিক হিসেবে তিনি মূলত পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের রাজনীতি, সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। ট্রেন, মেট্রো, আবহাওয়া, খেলাধুলোর প্রতি বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। নিয়মিত সেইসব বিষয়েও প্রতিবেদন লিখে থাকেন। পেশাদার অভিজ্ঞতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি), স্পোর্টসকিডার মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করার পরে ২০১৮ সাল থেকে অয়নের পেশাদার জীবনের সূচনা হয়। পেশাদার সাংবাদিক জীবনের শুরুটা হয় ইটিভি ভারতে। সেখানে এক বছর দু'মাস কাজ করার পরে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর যোগ দেন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায়। চারদিন পরে আনুষ্ঠানিকভাবে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা চালু হয়। অর্থাৎ একেবারে প্রথম থেকেই হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় আছেন। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি, ভারতের রাজনীতি, ট্রেন-মেট্রো-শিল্প সংক্রান্ত পরিকাঠামো-নির্ভর খবর, চাকরির খবর, ক্রিকেট-ফুটবলের মতো খেলাধুলোর খবরের প্রতিবেদন লিখে থাকেন। বিশেষ করে ব্রেকিং নিউজ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপরে প্রভাব ফেলে, এমন খবর লেখার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষভাবে পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: নঙ্গী হাইস্কুল এবং নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস স্কুল থেকে প্রাথমিক পড়াশোনার পরে আশুতোষ কলেজ থেকে সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে অয়ন স্নাতক হয়েছেন। তারপর একই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ব্যক্তিগত পছন্দ এবং নেশা: অয়ন মনেপ্রাণে পাহাড়প্রেমিক। সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ঘুরতে চলে যান। বরফ ও তুষারপাতের প্রতি বিশেষ জায়গা রয়েছে হৃদয়ে। তাছাড়াও ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা ও ভারতীয় নৌসেনার প্রতি বিশেষ টান রয়েছে। ভারতীয় জওয়ানদের বীরত্ব, তাঁদের লড়াই নিয়ে বই পড়তে বা তথ্যচিত্র দেখতে ভালোবাসেন। ছোটোবেলায় নিজেরও ভারতীয় সেনায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।Read More

    News/News/India-France Transit Visa Rule: ভারতীয়দের বড় সুবিধা করে দিল ফ্রান্স, তুলে নেওয়া হল বিশেষ নিয়ম, হবে বিশাল লাভ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes