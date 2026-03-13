Indigo flight ticket prices hike: ইন্ডিগোর বিমানের টিকিটের দাম বাড়ছে! ২,৩০০ টাকা পর্যন্ত বাড়াল চার্জ, কবে থেকে?
ইন্ডিগো যাত্রীদের জন্য বড় এক ঘোষণা করেছে। জ্বালানির ক্রমবর্ধমান দামের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সংস্থাটি তাদের টিকিটের ওপর নতুন করে ‘ফুয়েল চার্জ’ বা জ্বালানি শুল্ক আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ১৪ মার্চ থেকে এই নতুন নিয়ম কার্যকর হতে চলেছে। ইন্ডিগোর এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক—উভয় ক্ষেত্রেই বিমান ভ্রমণের খরচ আগের তুলনায় বেশ কিছুটা বাড়তে চলেছে।
কত টাকা অতিরিক্ত গুনতে হবে?
ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে যে, দূরত্বের ওপর ভিত্তি করে এই ফুয়েল চার্জ নির্ধারিত হবে। ঘরোয়া বা ডোমেস্টিক ফ্লাইটের ক্ষেত্রে যাত্রীদের ৪০০ টাকা থেকে শুরু করে ১০০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত চার্জ দিতে হতে পারে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক রুটের ক্ষেত্রে এই চার্জের পরিমাণ আরও বেশি। রুটের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে ৮০০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ২,৩০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত খরচ বাড়বে।
কেন এই হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি?
বিশ্ববাজারে বিমান জ্বালানির আকাশছোঁয়া দামই এই সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ। গত কয়েক মাসে এটিএফ-এর দাম দফায় দফায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এয়ারলাইন সংস্থাগুলোর মোট পরিচালনার খরচের একটি বড় অংশ যায় এই জ্বালানির পেছনে। ইন্ডিগো জানিয়েছে, যাত্রীদের ওপর এই বাড়তি বোঝার বোঝা চাপানো ছাড়া বর্তমানে তাদের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। তবে তারা এও নিশ্চিত করেছে যে, বাজারের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বা জ্বালানির দাম কমলে তারা এই চার্জ পুনরায় বিবেচনা করবে।
আরও পড়ুন: SSC Recruitment Latest Notification: ১৪০ জনের নাম কাটা গেল তালিকা থেকে, বাদ ১৬ প্রার্থী- নিয়োগ নিয়ে ৩ বিজ্ঞপ্তি SSC-র
মধ্যবিত্তের পকেটে টান
ইন্ডিগো ভারতের বিমান পরিষেবার প্রায় ৬০ শতাংশ বাজার দখল করে রেখেছে। ফলে তাদের এই সিদ্ধান্তের প্রভাব সরাসরি সাধারণ যাত্রীদের ওপর পড়বে। বিশেষ করে যারা আগেভাগে টিকিট বুক করে সস্তায় যাতায়াত করেন, তাদের জন্য এটি একটি বড় ধাক্কা। পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মতে, গরমের ছুটি বা উৎসবের মরসুমের আগে এই মূল্যবৃদ্ধি ভ্রমণের পরিকল্পনাকে কিছুটা হলেও বিঘ্নিত করতে পারে।
আরও পড়ুন: WB Train and National Highways Project: নয়া ট্রেন, ৪২০ কিমি জাতীয় সড়ক- বাংলাকে ১৮,৬৮০ কোটি টাকার 'উপহার' মোদীর, কী কী?
ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে ইন্ডিগোর এই পদক্ষেপের পর অন্যান্য বিমান সংস্থাগুলিও (যেমন এয়ার ইন্ডিয়া বা স্পাইসজেট) একই পথে হাঁটে কিনা, সেদিকেই এখন নজর বিশেষজ্ঞ মহলের। সাধারণত একটি বড় সংস্থা দাম বাড়ালে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অন্যরাও তাদের নীতি পরিবর্তন করে। তাই আগামী দিনে বিমান ভ্রমণের সামগ্রিক খরচ আরও বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল।
আরও পড়ুন: Shrirampur Station New Look: যেন রথ! মাহেশের কাছে শ্রীরামপুর স্টেশন সাজছে নতুনভাবে, কেমন হবে দেখতে? কী থাকবে?
যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে যাঁরা আগামী কয়েকমাসের মধ্যে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাঁরা যেন বর্তমান নিয়মাবলী এবং অতিরিক্ত চার্জের বিষয়টি মাথায় রেখে দ্রুত টিকিট বুকিংয়ের প্রক্রিয়া সেরে ফেলেন। কারণ ১৪ মার্চের পর থেকে ইন্ডিগোর পোর্টালে টিকিটের মূল দামের সাথে এই অতিরিক্ত ফুয়েল চার্জ যুক্ত হয়ে যাবে।