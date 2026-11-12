Punjab Kings Owner on Hardik Pandya: হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা পঞ্জাব কিংসের! কী বললেন নেস ওয়াডিয়া?

Punjab Kings Owner on Hardik Pandya: হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নিয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা পঞ্জাব কিংসের! কী বললেন নেস ওয়াডিয়া?
ক্রিকবাজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেস ওয়াডিয়া জানিয়েছেন, হার্দিক পাণ্ডিয়া বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। আইপিএল এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একাধিক ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন এই ক্রিকেটার।
আইপিএলের আগামী মরশুমের আগে ক্রিকেট দুনিয়ায় বড়সড় চমক দিয়েছে পঞ্জাব কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ভারতীয় দলের তারকা অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়াকে দলে নিতে আট বছর ধরে পঞ্জাবের হয়ে খেলা তারকা পেসার অর্শদীপ সিংকে ছেড়ে দিয়েছে পঞ্জাব কিংস। দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির এই হাইপ্রোফাইল প্লেয়ার ট্রেড ঘিরে ইতিমধ্যেই ক্রিকেটমহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। কেন এমন সিদ্ধান্ত? হার্দিক পাণ্ডিয়াকে কত দিনের জন্য দলে রাখতে চাইছে পঞ্জাব? এবার সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন পঞ্জাব কিংসের সহ-মালিক নেস ওয়াডিয়া। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, হার্দিককে শুধুমাত্র এক বছরের জন্য দলে নেওয়া হয়নি। বরং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এই তারকা ক্রিকেটারকে তুলে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি।
ক্রিকবাজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেস ওয়াডিয়া জানিয়েছেন, হার্দিক পাণ্ডিয়া বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। আইপিএল এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একাধিক ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—তিন বিভাগেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন এই ক্রিকেটার। ওয়াডিয়ার মতে, বর্তমান টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যেখানে ২৫০, ২৬০ কিংবা ২৭০ রান উঠছে, সেখানে একজন কার্যকর অলরাউন্ডারের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। হার্দিক সেই প্রয়োজন পূরণ করতে পারবেন বলেই মনে করছে পঞ্জাব টিম ম্যানেজমেন্ট।
শুধু তাই নয়, পঞ্জাবের প্রধান কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে হার্দিকের উপস্থিতি দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়াবে বলেও আশাবাদী ওয়াডিয়া। তাঁর কথায়, হার্দিকের অভিজ্ঞতা এবং ক্রিকেটীয় বুদ্ধি দলের তরুণ ক্রিকেটারদেরও অনুপ্রাণিত করবে। পাশাপাশি ১৪০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বল করার ক্ষমতা থাকায় বোলিং বিভাগেও গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প হয়ে উঠবেন তিনি।
তবে এই চুক্তির সবচেয়ে আবেগঘন দিক অর্শদীপ সিংয়ের বিদায়। ২০১৯ সালে পঞ্জাব কিংসে যোগ দেওয়ার পর থেকেই দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য বোলার হয়ে উঠেছিলেন ভারতীয় বাঁহাতি পেসার। টানা আট বছর ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে খেলেছেন তিনি। তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে একেবারেই সহজ ছিল না, তা স্বীকার করেছেন ওয়াডিয়া। জানিয়েছেন, অর্শদীপকে ছোট থেকে বড় ক্রিকেটার হয়ে উঠতে দেখেছে পঞ্জাব। তাঁর সাফল্যে ফ্র্যাঞ্চাইজি গর্বিত। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়েও অর্শদীপ আরও সাফল্য পাবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।
জানা গিয়েছে, হার্দিক পাণ্ডিয়া ও অর্শদীপের এই অদলবদল নিয়ে প্রায় তিন থেকে চার সপ্তাহ ধরে আলোচনা চলেছিল। অন্য কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজিও হার্দিককে দলে নিতে আগ্রহী ছিল। কিন্তু পঞ্জাব শুরু থেকেই অর্শদীপকে নিয়ে মুম্বইয়ের সঙ্গে চুক্তি করতে আগ্রহী ছিল। শেষ পর্যন্ত দুই দলই নিজেদের পছন্দের ক্রিকেটারকে পেয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, হার্দিক ১৮ কোটি টাকায় পঞ্জাবে যোগ দিয়েছেন। একই মূল্যেই মুম্বইয়ে গিয়েছেন অর্শদীপ।
এদিকে হার্দিকের আগমনে দলের অধিনায়কত্বে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। শ্রেয়স আইয়ারই পঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক থাকছেন। অর্থাৎ শ্রেয়সের নেতৃত্বে খেলবেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। ওয়াডিয়ার মতে, শ্রেয়স ও হার্দিক দু’জনেই ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ফলে তাঁদের অভিজ্ঞতা দলের কাজে লাগবে।
সব মিলিয়ে, দীর্ঘদিনের আইপিএল খেতাবের খরা কাটাতে এবার বড় বাজি ধরেছে পঞ্জাব কিংস। হার্দিক পাণ্ডিয়াকে দীর্ঘমেয়াদে দলে রেখে চ্যাম্পিয়ন দল গড়াই এখন নেস ওয়াডিয়াদের প্রধান লক্ষ্য। তবে এই বড়সড় রদবদল মাঠে কতটা সফল হয়, তার উত্তর মিলবে আইপিএল ২০২৭-এ।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More